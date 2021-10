Koga, če sploh, so prepričala Vizjakova pojasnila? 'Manjkajo argumenti'

Potem ko smo v naši informativni oddaji 24UR ZVEČER razkrili posnetek iz leta 2007, ki takratnega gospodarskega ministra Andreja Vizjaka obremenjuje, da je znanemu podjetniku Bojanu Petanu v času prve Janševe vlade in t. i. "vojne proti tajkunom" predlagal, kako se izogniti plačilu davka in mu ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo pristal na njegove pogoje, se okoljski minister zagovarja, da gre za "zlepljenko" in konstrukt zoper njega, ker se ga želi znebiti "smetarska mafija".

V sinočnji oddaji 24UR ZVEČER tega ni znal pojasniti. Prav tako ni želel razkriti, s kom in o katerem podjetju je bilo potemtakem govora, če ne s Petanom in o Termah Čatež. Ves čas je ponavljal, da je smešno, da se je 14 let star posnetek v javnosti pojavil prav zdaj, ko je pred vlado sprejem zakona o varstvu okolja, kar kaže na jasen motiv, da nekdo želi to preprečiti, in da je na posnetku govora o 30 milijonih davka pri podjetju, ki je vredno 14 milijonov evrov, kar je "nesmiseln manever". A Petan je na posnetku govoril o 34 milijonih tolarjev in ne evrov – v tem primeru gre torej za davek v višini dobrih 125.000 evrov.

Zanimivo pa je, da Vizjak v nobenem trenutku ne zanika tega, da bi bil na posnetkih njegov glas, prav tako ni nikdar rekel, da posnetek nedvomno ni resničen. Potrdil je, da se je v preteklosti večkrat srečal s Petanom, a vztraja, da nikoli ni bilo nobenega pogovora o izogibanju davkov. Trdi, da ne misli, da je plačevanje davkov "glupo", nasprotno, v državi je davke treba plačevati, poudarja. A zakaj je potem to rekel in kateri deli pogovora naj bi bili sploh zlepljeni skupaj?

" Zdi se mi nenavadno, da Vizjak ni odločno zanikal, da je to posnetek nekega resničnega dogodka, ampak je govoril, da morda ni resničen oz. da je morda zlepljen iz različnih pogovorov. Res, da gre za 14 let star dogodek in morda se ne spomni vseh podrobnosti, ampak tega se pa najbrž že spomni, ali je bil na takem razgovoru s Petanom. Očitno je na nekem razgovoru z njim bil, ker je predlagal, da bi bilo treba oba soočiti, " je povedal za 24ur.com.

Imamo res samo del posnetka, kar je problem in očitno nekdo manipulira s tem. A tam se zdi, da pogovor teče. Po nestrokovni oceni bi težko rekel, da je zlepljeno, seveda pa nisem strokovnjak za to področje.

Prepričan je, da pri Vizjakovih pojasnilih manjkajo podrobnosti in bi moral minister, če meni, da gre za konstrukt, bolj natančno pojasniti, kako je dogodek potekal, jasno in odločno zanikati, da takega pogovora ni bilo ali pa povedati, kaj je pri pogovoru bilo in katere besede niso bile izrečene. "Dogodek ni nepomemben, ni šlo za nek zasebni pogovor, ki ga lahko pozabiš. Gre za pomemben dogodek in če ima on neko drugo resnico, bi lahko več povedal o tem. Manjkajo argumenti – iz katerih različnih izjav naj bi bilo to zlepljeno, ali so bile samo posamezne besede, ker je tam en cel stavek, ki je absolutno nesprejemljiv – da je glupo plačevati davke. Ali je tudi ta čisto umetno ustvarjen? Želim si, da bi bolj jasno in prepričljivo povedal, to bi koristilo tudi njemu."

Vizjakova reakcija je bila po Pirnatovem mnenju pričakovana, jasno je tudi, da poskuša pozornost preusmeriti na drugo vprašanje - t. i. smetarsko mafijo. "Ne vidim nobene povezave z odpadki, zlasti tudi ne, kako naj bi mafija, kot jo imenuje, prišla do tega posnetka. Gotovo so to organizacije, ki se zelo močno borijo za svoje interese, a dvomim, da je to tako organizirano, da bi jih lahko imenovali mafija. In spet je tu vprašanje, kje imamo kakšne dokaze. Prav nobenega indica ni, da bi bile te organizacije povezane s tem posnetkom. Če pa Vizjak ima kakšen dokaz, naj ga predloži," poziva Pirnat.

Da, zagotovo obstaja motiv, da je nekdo po tolikem času posnetek posredoval v javnost. A to ne upravičuje izrečenih besed, saj je bil Vizjak takrat minister, še dodaja. In katere zakone vse bi lahko s tem pogovorom kršil? "Po eni strani je bilo to ravnanje ministra – lahko, da je presegel svoja pooblastila in v zvezi s tem je bilo lahko storjeno kakšno od kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost. Lahko bi se ta pogovor obravnavalo kot napeljevanje vsaj k prekršku ali kaznivemu dejanju v zvezi z opustitvijo plačila davkov ... Možnosti je kar nekaj, ampak ne vemo, kaj se je potem zares dogajalo, ali je bilo kaj narejenega ali ne. Policija mora presoditi, ali je to omenjanje dovolj konkretno, da že predstavlja kaznivo dejanje. Kaj bodo ugotavljali ali preganjali, ne vem, eno je popolnoma neprimerno ravnanje, drugo pa je, ali je to preraslo v kaznivo dejanje. Nisem prepričan, osebno niti ne verjamem v to."

Na drugi strani, opozarja, pa se postavlja tudi vprašanje, kdo je pogovor snemal – ali sta bila samo dva ali je bil to "nekdo od zunaj". "Nepooblaščeno snemanje je tudi lahko kaznivo dejanje. Ne govorim o kaznivem dejanju medijev, ker tukaj prevlada interes javnosti, ampak tisti, ki je to snemal za osebne interese, je lahko storil kaznivo dejanje, vključno z neko tretjo stranjo. Veliko neznank je, ampak tisto, kar obremenjuje ministra, je njegov glas na posnetku! On mora sedaj malo bolj jasno povedati, zakaj je to lepljenka, bolje utemeljiti, kaj sta se zares pogovarjala, katere izjave so tiste, ki jih nikdar ni dal in kako, da je posnetek tak, kot je."

Vizjak je sinoči v naši oddaji predlagal soočenje s Petanom ob predvajanju celotnega posnetka. A Petan se včeraj na naše klice ni odzival. To, da se je zavil v molk, zagotovo ne meče dobro luč nanj, še opozarja pravnik. "To, da ne reagira, ne koristi njegovi verodostojnosti. Bilo bi pošteno, da sprejme Vizjakov poziv in se soočita pred mediji, da vidimo, kaj se je zares dogajalo."

Po vsem videnem in slišanem Vizjak očitno ne namerava odstopiti. Kdo je torej na potezi zdaj? "Predsednik vlade," je jasen Pirnat. "Če ne bo dal predloga za razrešitev, gotovo sledi kakšna interpelacija. In prepričan sem, da ga ne bo dal."

Protikorupcijska komisija je sicer že včeraj sporočila, da ne more ukrepati, saj lahko v skladu z določbami novele ZIntPK nadzor izvaja le za preteklih pet let. Bi pa primer morala obravnavati vlada v skladu z njeno zavezo etičnemu kodeksu, so predlagali. Da bodo preverili informacije in, če se bodo izkazale za resnične, ustrezno ukrepali, napovedujejo na Policiji. Na Vrhovnem državnem tožilstvu pa so prav tako potrdili, da so že prejeli prijavo.