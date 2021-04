Pirnat: Od polnoči ni več omejitve pri izstopu iz države

Ustavno sodišče je začasno zadržalo določbo vladnega odloka, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu.

Kaj takšna odločitev pomeni v praksi in kdaj začne veljati, je sinoči v oddaji 24UR ZVEČER razložil predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Rajko Pirnat. Po njegovih besedah to pomeni, da ni več omejitve pri izstopu iz države za osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. "Do zdaj so bile namreč določene omejitve, ki pa so ob polnoči prenehale veljati," je pojasnil.

Kaj pa pomeni dejstvo, da je ustavno sodišče zadržalo izvajanje prepovedi izstopa iz države, še preden je presojalo o njeni ustavnosti? Kot pravi pravnik, to zlasti pomeni, da je presodilo, da ima to zelo hude škodljive posledice in da te posledice pretehtajo nad posledicami, ki jih pravzaprav povzroča sam odlok. "Jedro obrazložitve je pravzaprav v ugotovitvi, da izhod iz države zelo malo ali skoraj nič ne prispeva k onemogočanju vnosa virusa oziroma bolezni v Slovenijo in da je zato ta ukrep v bistvu malo koristen in zelo škodljiv, ker močno posega v tudi pravico do družinskega življenja, v svobodno gospodarsko pobudo in seveda v samo svobodo gibanja – pravica zapustiti državo je namreč del splošne svobode gibanja."

Kaj pa po njegovem ta odločitev ustavnega sodišča sporoča vladi? "Vladi sporoča, da je treba ukrepe pretehtati. Ta ukrep je bil očitno zelo škodljiv in malo koristen. In seveda se je takim nedvomno treba izogibati," razlaga profesor z ljubljanske pravne fakultete. Po njegovem pa je vse skupaj pravzaprav slika tega vladanja z odloki. "Mislim, da je glavni problem sporočilo tega. Ustavno sodišče seveda ne more vseh odlokov obravnavati, ampak to urejanje pogojev bi moralo biti stabilnejše, bolj premišljeno. Eno je seveda na hitro vpeljevati omejitve, drugo pa je sprotno kontroliranje, ali so še potrebne. Ampak vidimo, da zlasti hitro pride do novih omejitev, včasih res nesorazmernih, medtem ko je njihovo opuščanje potem lahko problematično," je še izpostavil.