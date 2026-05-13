Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pirnat: Ustavna določila glede zakonodajnih referendumov so jasna

Ljubljana, 13. 05. 2026 06.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Rajko Pirnat

Ne samo med sindikati in delodajalci, tudi med politiki obstajajo različna mnenja o tem, ali je interventni zakon o razvoju Slovenije mogoč, glede na to, da vsebuje določbe o davkih, ustava pa določa, da referendum o zakonih o davkih ni mogoč. Kdo ima prav? Je torej referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije sploh mogoč, kdaj bi lahko šli na referendum, o čem bo odločalo ustavno sodišče, ko bo, kot kaže, odločalo o tem, ali je referendum o interventnem zakonu dopusten, in ali bo zakon v vmesnem obdobju veljal. V oddaji 24UR ZVEČER je situacijo pojasnil pravnik dr. Rajko Pirnat s Pravne fakultete v Ljubljani.

Ustavna določila glede zakonodajnih referendumov so jasna, opozarja pravnik Rajko Pirnat. Interventni zakon o razvoju Slovenije, ki v pomembnem delu ureja davke in druge javne dajatve, po njegovem mnenju zelo verjetno ne izpolnjuje pogojev za dopusten referendum. Kljub temu bo končno presojo opravilo ustavno sodišče.

V razpravi o morebitnem naknadnem zakonodajnem referendumu se v ospredje postavlja 90. člen ustave, ki izrecno določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki urejajo davke in druge javne dajatve. Po besedah Pirnata je ustavna ureditev na tem področju zelo nedvoumna.

"Ustava je glede tega zelo jasna – zakoni o davkih in drugih javnih dajatvah niso predmet referenduma," poudarja Pirnat.

Kot pojasnjuje, interventni zakon v precejšnjem delu posega prav na področje davkov in drugih javnih dajatev. "Težko si predstavljam argumentacijo, po kateri bi bil tukaj referendum dopusten. Seveda je vedno mogoče najti kakšen argument, a besedilo ustave je zelo jasno," pojasnjuje.

Pirnat dodaja, da v zakonu tudi ni mogoče prepoznati tako nujnih ukrepov, ki bi zahtevali takojšnjo uveljavitev, vendar to vprašanje v tem primeru niti ni ključno. Nujnost ukrepov je namreč ločen razlog, ki ga ustava prav tako omenja v 90. členu, a že sama davčna narava zakona zadostuje za omejitev referendumskega odločanja. Zato bo zanimivo spremljati, kako bo o vprašanju presodilo ustavno sodišče.

Medtem sindikati zbirajo 2500 podpisov za vložitev referendumske pobude. Za to imajo na voljo sedem dni. Če bodo podpise zbrali, bo pobuda vložena, nato pa bo odločitev v rokah državnega zbora, ki lahko referendum razpiše ali pa sprejme sklep, da referendum ni dopusten.

"Če državni zbor sprejme sklep, da referendum ni dopusten, lahko predlagatelji sprožijo presojo ustavnosti tega sklepa," razlaga Pirnat.

Tak postopek zadrži uveljavitev zakona. Ta ne začne veljati, dokler ustavno sodišče ne odloči, ali je sklep skladen z ustavo oziroma dokler se morebitni referendum ne zaključi.

Ustavno sodišče v tem postopku ne presoja vsebine zakona, temveč izključno sklep državnega zbora. Na voljo ima dve možnosti: sklep potrditi kot ustavnega ali pa ga razveljaviti. Kako se bo odločilo, je težko napovedati, vendar Pirnat poudarja, da je zaradi jasnega ustavnega besedila zelo težko utemeljiti stališče, da bi bil referendum v tem primeru dopusten.

referendum ustavnost interventni zakon Rajko Pirnat

Štrukelj: To je odmik od socialne države, Cvar: Prvi korak na poti k razvoju

24ur.com Štrukelj: To je odmik od socialne države, Cvar: Prvi korak na poti k razvoju
24ur.com Je referendum o interventnem zakonu sploh dopusten?
24ur.com Verodostojnost in zaupanje: kateremu politiku volivci zaupajo najbolj?
24ur.com Odvetnica para po prelomni odločitvi Ustavnega sodišča: Presrečna sta
24ur.com V DZ še ena referendumska pobuda o zakonu o nalezljivih boleznih
24ur.com ZLSD za rešitev vprašanja izbrisanih
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
To se zgodi, kadar pravljice bere očka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
Ženstveno krilo, ki ga morate imeti v svoji omari
vizita
Portal
Prometna nesreča ji je rešila življenje. V možganih ženske so odkrili tumor velikosti žogice za golf
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Bi lahko umetna inteligenca odkrila bolezen leta pred zdravniki? Presenetljiv preboj na področju zdravljenja raka
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Ste vedeli, da se epilepsija lahko razvije po 40. letu?
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
Kdaj trebušna bolečina zahteva takojšnjo zdravniško pomoč
cekin
Portal
Za stanovanje v Splitu ponujata do 2500 evrov na mesec – njuna zahteva je razdelila javnost
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo
V trgovini vsi počnemo isto napako: ta test je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
V trgovini vsi počnemo isto napako: ta test je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713