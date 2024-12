Sedmošolcu zasegli pirotehniko, ki mu jo je prek spleta kupil oče

Praznike ob koncu leta še vedno zaznamujejo tudi grozovite poškodbe zaradi neustrezne uporabe pirotehničnih sredstev. V tretjini vseh primerov gre za poškodbe rok, obraza, obraznega dela ter poškodbe sluha in vida. Največ poškodovancev je starih od 20 do 30 let, med njimi tudi 20-letni Ranko, ki mu je lani pirotehnično sredstvo, za katerega je kasneje izvedel, da je bilo izdelano doma, odtrgalo desno roko. Policija ob tem opozarja, da imajo pirotehnična sredstva že učenci osnovnih šol. V enem primeru so ugotovili, da je sedmošolcu izdelke prek spleta kupil oče.

V večini primerov gre za trajne posledice, saj jih kljub napredni kirurški tehniki kirurgi ne morejo v celoti sanirati. FOTO: Pu Celje icon-expand

V letošnjem decembru so bili na Policijski upravi Celje obveščeni, da so učenci na več osnovnih šol prinesli prepovedana pirotehnična sredstva, v desetih dneh pa so zasegli kar 79 kosov prepovedane pirotehnike različnih kategorij. V enem primeru so ugotovili, da je pirotehnične izdelke, ki jih je v šolo prinesel učenec 7. razreda, prek spleta kupil njegov oče. Zoper očeta so uvedli predlog o prekršku. "Statistični podatki kažejo, da so najpogostejši vzroki poškodb s pirotehniko poškodovana prižigala, saj poskuša uporabnik izdelek prižgati večkrat. Ker se po vsakem poskusu prižigalo skrajša, se pogosto zgodi, da uporabnik s prižiganjem aktivira bistveno krajše prižigalo, ki takoj aktivira razstrelilno polnitev in zato izdelek učinkuje že v rokah ali pa v neposredni bližini telesa uporabnika. Zato neaktivirano pirotehniko obvezno zavrzite," je na novinarski konferenci opozoril inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Celje Boštjan Kavc.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Uporaba je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, domov za upokojence, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Kar 85 odstotkov uporabnikov se poškoduje zaradi nepazljive in predrzne uporabe takih izdelkov in zaradi nizkega zavedanja, da je pirotehnika nevarna. "Tipične poškodbe nastanejo, ko v roki raznese petardo, ker jo je oseba prepozno spustila iz rok ali pri prižiganju že uporabljenih izdelkov, ki še niso eksplodirali," je posledice, ki jih utrpijo posamezniki, opisal Kavc. Po poškodbi se ponovi uči hranjena, pisanja... Lani novembra se je pri uporabi pirotehnike hudo poškodoval 20-letni Ranko Lazarevič s Koroške. Pirotehnično sredstvo, za katerega je kasneje izvedel, da ni bilo kupljeno v trgovini, ampak izdelano doma, mu je odtrgalo desno roko, od zapestja. Po poškodbi se je moral ponovno učiti hranjena, pisanja in oblačenja z drugo roko. Letos bo prejel protezo, ki mu bo omogočila, da se bo znova vrnil v službo. Vsem mladim polaga na srce, naj ne uporabljajo pirotehnike. Poškodbe so v večini primerov trajne, opozarja tudi dr. med., specialist kirurg iz Splošne bolnišnice Celje Andrej Strahovnik. "V večini primerov gre za trajne posledice, saj eksplozija povzroči raztrganine, zmečkanine mikroembolije drobnih žil, poškodbe živcev in obsežne poškodbe mehkih tkiv, zato je potreben pri oskrbi tovrstnih poškodb multidisciplinaren pristop različnih vrst specialnosti." Kljub napredni kirurški tehniki vseh poškodb ne morejo popraviti, opozarja. Edina pot, ki poškodbe prepreči, je po besedah Strahovnika ta, da pirotehnike ne kupujete in ne uporabljate.

Edina pot, ki poškodbe prepreči, je po besedah Strahovnika ta, da pirotehnike ne kupujete in ne uporabljate. FOTO: Pu Celje icon-expand