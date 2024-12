Pirotehnika hudo poškodovala psa

Meira Hot je v poslanski pobudi poudarila, da lahko uporaba pirotehničnih sredstev povzroči številne škodljive posledice za ljudi, živali in okolje. "Močni poki, vibracije in nepričakovani svetlobni efekti močno vplivajo na domače in divje živali. Zaradi panike se številne domače živali izgubijo, kar povečuje tveganje za prometne nesreče, poškodbe ali smrt. Pogosti so primeri srčnih zastojev pri pticah ali celo smrti zaradi šoka. Lahko pa se pojavi tudi dolgotrajen stres, kot so spremembe vedenja, izguba apetita in zdravstvene težave," je zapisala.

Kot je še dodala, je lahko uporaba pirotehnike nevarna tudi za mimoidoče, še posebej, če se uporablja nepremišljeno in brez ustreznega nadzora, v množicah pa lahko povzroči paniko.

Poslanka meni, da bi morali uporabo pirotehnike v celoti prepovedati. "Glede na vaš odgovor z dne 11. 6. 2024, v katerem navajate, za katere kategorije sta prostorsko in časovno omejeni prodaja in uporaba ognjemetnih izdelkov ter ostalih izdelkov, katerih prodaja, posest in uporaba so fizičnim osebam prepovedane, vam lahko zagotovim, da je ne glede na prepovedi v praksi že mesec dni zaznati hudo pokanje prepovedane pirotehnike, kar pomeni, da se ti izdelki še vedno uporabljajo," je sporočila notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju.