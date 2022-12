'Pirotehnika je nekakšno dostopno bojno sredstvo, poškodbe so lahko temu primerne'

"Žalosti me, da ni niti teden dni od konference slovenske Policije o varni uporabi pirotehničnih sredstev, pa smo se že srečali s prvo poškodbo," je dejal predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Klemen Rogelj. Kot je dodal v nadaljevanju, ne ostane hladen niti ob informacijah, da kljub preventivi še vedno prihaja do takega razmaha in uporabe pirotehničnih sredstev.

Kot pravi, si v trenutkih, ko v ordinacijo sprejme od pirotehnike poškodovanega pacienta, misli: "Ali je res bilo tega treba?" Kot je dejal, gre lahko samo za trenutek nepazljivosti, dvomi pa tudi v to, ali uporaba sploh prinese kakršno koli zadoščenje tistemu, ki sredstvo uporablja. "Širši okolici pa večinoma povzroča neprijetnost in nepotrebno vzbujanje pozornosti in hrupa," je dodal.

Kot je še povedal, so zgodbe poškodovancev različne. Pogosto gre za poškodbe po raznih eksperimentiranjih, ko želijo piromani iz sredstva izvabiti močnejši pok. Pri tem uporabljajo tudi nepirotehnična sredstva ali pa pirotehnična sredstva s pretečenim rokom uporabe.

"Zavedati se je treba, da so pirotehnična sredstva neke vrste civilno dostopna bojna sredstva, mini bombe," je povedal. Gre za močan udarni val, s katerim se širijo tudi majhni delci pirotehničnega sredstva. Poškodbe se tako gibajo od opeklin, tudi oči, do številnih tujkov po večjem delu telesa. Deli telesa, ki so v neposredni bližini pirotehničnega sredstva, pa se lahko poškodujejo do te mere, da se jih ne more več rešiti. "Vse je povezano z jakostjo sredstva, pride tudi do amputacij," je nadaljeval in opisal, da lahko poškodovanci izgubijo prst, roko ali pa kar več udov.