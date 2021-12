'Pirotehnika je lahko zabavna, a predstavlja veliko tveganje za poškodbe'

V sredo okoli 20.30 so bili policisti PU Koper obveščeni o pokanju petard v Luciji. Izkazalo se je, da je imel 17-letnik pri sebi 10 prepovedanih petard. Policisti so obvestili njegove starše, sledi mu obdolžilni predlog. Policisti PU Koper sicer že nekaj let izvajajo akcijo Bodi zvezda, ne meči petard! in s preventivnim pristopom skušajo spreminjati navade občanov. "Z velikim zadovoljstvom na PU Koper ugotavljamo, da v zadnjih letih na našem območju ni bilo oseb, ki bi se poškodovale pri uporabi pirotehnike," so sporočili.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Pirotehnični izdelki kategorije 1 so ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice in vžigalice s pokom.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, čigar glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih, bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali in onesnažuje okolje.

"Če se že odločimo za uporabo pirotehnike, pozivam k uporabi v skladu z navodili," je na preventivni delavnici PU Koper dejala Sandra Tušar , specialistka splošne kirurgije v SB Izola. Opazili so namreč, da so najhujše poškodbe nastale prav takrat, ko posamezniki pirotehnike niso uporabljali skladno z navodili in je šlo za doma pripravljene ali pa prilagojene pirotehnične izdelke.

Zato policija kupcem oz. uporabnikom teh izdelkov svetuje, naj pirotehnične izdelke kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve. Ob nakupu naj preverijo tudi, če so na izdelku navodila za uporabo in jih pred uporabo izdelkov tudi upoštevajo.

Prav tako je prepovedana predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov. Na Policiji ugotavljajo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu. Prav na črnem trgu se prodajajo izdelki, ki niso kakovostno preverjeni in so ob uporabi zelo nevarni.

Izdelki kategorije 2 so ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.

V 2019 zaradi pirotehnike amputacija prstov in dlani ter poškodba notranjih organov

Bolj kot višina globe pa so zaskrbljujoče morebitne posledice nepravilne oz. neprevidne uporabe pirotehnike od telesnih poškodb do požarov. Po podatkih Policije za obdobje božično-novoletnih praznikov med 1. decembrom 2018 in 10. januarjem 2019 so ugotovili 66 kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, od teh so 35 kršitev storile mladoletne osebe. Policija sicer skozi daljše obdobje ugotavlja konstanten trend upadanja kršitev.

V omenjenem obdobju je Policija obravnavala tudi osem primerov telesnih poškodb, v štirih primerih je šlo za mladoletnike. Poškodbe so nastale predvsem zaradi nepravilnega rokovanja in objestnosti posameznikov. Hude poškodbe sta dobila dva mladoletnika in ena odrasla oseba. Pri lahkih poškodbah so bile najpogostejše poškodbe glave, obraza in rok. Posledica pri hudih poškodbah pa je bila zlom prstov, amputacija prstov, amputacija dlani in poškodba notranjih organov.