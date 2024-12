Po občini lepijo dopise: 'Pirotehnika pri nas ni zaželena'

"Naša želja je, da se letos v naši občini pirotehnike ne uporablja," so v sporočilu, namenjenemu prebivalcem in obiskovalcem, zapisali na kranjskogorski občini.

Kot so poudarili, pirotehnična sredstva povzročajo močan hrup, ki je izjemno moteč za otroke, bolne, starejše in živali. "Poleg tega živimo v bližini zaščitenega Triglavskega narodnega parka, obkroženi smo z gozdovi in okoljem, kjer prebivajo številne prostoživeče živali in divjad. Pokanje pri njih povzroča močan stres, ki lahko vodi do poškodb, begov in celo poginov," opozarjajo.