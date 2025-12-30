Pirotehnika: vsako leto vsaj en mlad človek ostane invalid

V času med božičem in novim letom postaja na ulicah glasneje tudi zaradi pokov petard. A zgolj nekaj sekund zabave lahko življenje obrne na glavo. Kljub številnim akcijam, ki opozarjajo na njihovo nevarnost, smo imeli lani rekorden uvoz pirotehničnih izdelkov. Kot ugotavlja Statistični urad RS jih je v Slovenijo namreč prispelo za kar 1,9 milijona evrov. In medtem, ko se vrstijo pozivi k omejevanju pirotehnike oziroma k njeni odgovorni uporabi, pa slovenski policisti vsako leto beležijo tudi številne kršitve na področju pirotehnike, ki se končajo tudi s težjimi poškodbami ali celo s smrtjo.

Travmatolog Simon Herman, ki so ga gostili v oddaji 24UR ZVEČER, opozarja, da vsako leto vsaj en mlad človek zaradi pirotehnike ostane invalid.

"Obstajajo pirotehnični izdelki, ki so namenjeni temu, da jih držiš v rokah – tako imenovane rimske sveče," razlaga zdravnik. Ob ogledu posnetka, kjer mladi na Obali med vožnjo po mestu v rokah držijo pirotehnične izdelke, ki letijo v zrak, pa meni, da gre v tem primeru za nekaj drugega. "To pa je zelo nevarno, ker se lahko ta pirotehnika usmeri tudi kam drugam. Rimske sveče so relativno nenevarne, medtem ko bi rekel, da gre tukaj za kakšno konkretno 'baterijo', ki lahko povzroči tudi škodo če prileti recimo v stanovanje."

Kaj pa povzroči najhujše poškodbe pri uporabi pirotehnike? Herman odgovarja, da obstajata dva faktorja, ki tipično povzročata najhujše poškodbe – nepravilna uporaba in predelava oziroma domača izdelava pirotehničnih zmesi. Konkretnih podatkov, kako se ljudje tega lotevajo, bolnišnice sicer ne dobijo. "Mi dobimo pacienta kot 'končni produkt' takšne nesreče. Kolikor imamo kontakta s policisti, ki to raziskujejo, pa nam povedo, da večinoma izdelujejo iz nekih domačih sestavin v neprimernih posodah in na neprimeren način, potem pa – ko je količina te pirotehnične zmesi relativno velika – lahko pride do hujše nesreče," pojasnjuje travmatolog iz Univeritetnega kliničnega centra Ljubljana.