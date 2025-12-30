Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pirotehnika: vsako leto vsaj en mlad človek ostane invalid

Ljubljana, 30. 12. 2025 06.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Leja Hrovat 24UR ZVEČER
Posledice poškodb s pirotehniko

Zakaj ni konec prizorov, ko se s prižganim ognjemetom v rokah mladi vozijo kar sredi mesta in ogrožajo sebe in vse naokrog? Vsako leto vsaj en mlad človek zaradi pirotehnike ostane invalid. Bodo pozivi Policije in zdravnikov, ki dobijo na operacijsko mizo mladoletnike z raztrganimi dlanmi, poškodovanimi obrazi zalegli?

V času med božičem in novim letom postaja na ulicah glasneje tudi zaradi pokov petard. A zgolj nekaj sekund zabave lahko življenje obrne na glavo. Kljub številnim akcijam, ki opozarjajo na njihovo nevarnost, smo imeli lani rekorden uvoz pirotehničnih izdelkov. Kot ugotavlja Statistični urad RS jih je v Slovenijo namreč prispelo za kar 1,9 milijona evrov. In medtem, ko se vrstijo pozivi k omejevanju pirotehnike oziroma k njeni odgovorni uporabi, pa slovenski policisti vsako leto beležijo tudi številne kršitve na področju pirotehnike, ki se končajo tudi s težjimi poškodbami ali celo s smrtjo.

Travmatolog Simon Herman, ki so ga gostili v oddaji 24UR ZVEČER, opozarja, da vsako leto vsaj en mlad človek zaradi pirotehnike ostane invalid.

"Obstajajo pirotehnični izdelki, ki so namenjeni temu, da jih držiš v rokah – tako imenovane rimske sveče," razlaga zdravnik. Ob ogledu posnetka, kjer mladi na Obali med vožnjo po mestu v rokah držijo pirotehnične izdelke, ki letijo v zrak, pa meni, da gre v tem primeru za nekaj drugega. "To pa je zelo nevarno, ker se lahko ta pirotehnika usmeri tudi kam drugam. Rimske sveče so relativno nenevarne, medtem ko bi rekel, da gre tukaj za kakšno konkretno 'baterijo', ki lahko povzroči tudi škodo če prileti recimo v stanovanje."

Kaj pa povzroči najhujše poškodbe pri uporabi pirotehnike? Herman odgovarja, da obstajata dva faktorja, ki tipično povzročata najhujše poškodbe – nepravilna uporaba in predelava oziroma domača izdelava pirotehničnih zmesi. Konkretnih podatkov, kako se ljudje tega lotevajo, bolnišnice sicer ne dobijo. "Mi dobimo pacienta kot 'končni produkt' takšne nesreče. Kolikor imamo kontakta s policisti, ki to raziskujejo, pa nam povedo, da večinoma izdelujejo iz nekih domačih sestavin v neprimernih posodah in na neprimeren način, potem pa – ko je količina te pirotehnične zmesi relativno velika – lahko pride do hujše nesreče," pojasnjuje travmatolog iz Univeritetnega kliničnega centra Ljubljana.

Celoten pogovor si lahko ogledate v videu zgoraj.

petarde pirotehnika opozorila poškodbe

Dimic: Ustavno sodišče vam je dalo klofuto. Kozlovič: Poglejte celotno odločbo

SORODNI ČLANKI

Novogoriški policisti 19-letniku zasegli 40 kosov petard

Najstnika metala petarde, eden jo je vrgel med skupino mladoletnikov

V Tržiču mladoletnikom odvzeli 26 petard

Pokanje med prazniki: Policija beleži vse več prijav občanov

Policija zasegla več kot 1400 kosov pirotehnike mladoletniku v Pomurju

Pok, po katerem življenje otrok in njihovih staršev nikoli več ne bo isto

Previdno s pirotehniko: 15-letnik ostal brez dela roke, med poškodovanimi tudi 6-letnik

Otrok v šolo prinesel nevarno pirotehniko kategorij F2 in F3

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
PCOS prizadene vsako deseto žensko in pogosto oteži zanositev
PCOS prizadene vsako deseto žensko in pogosto oteži zanositev
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
moskisvet
Portal
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ste poslušni avtoriteti ali znate razmišljati s svojo glavo?
Ste poslušni avtoriteti ali znate razmišljati s svojo glavo?
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425