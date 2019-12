Ognjemet - kemija, ki onesnažuje okolje in škodi zdravju

Ognjemet tako v zelo kratkem času povzroči veliko onesnaženje zraka, za seboj pa pusti kovinske delce, nevarne toksine, škodljive kemikalije in dim, ki v zraku ostanejo več ur oziroma tudi dni. Nekateri toksini se nikoli v celoti ne razgradijo in razpadejo, ampak se zadržujejo v okolju in zastrupljajo vse, s čimer pridejo v stik.

Ognjemet v atmosfero sproži koktajl kemikalij, od katerih mnoge škodujejo tako ljudem kot okolju. Živahne barve, ki ob sprožitvi ognjemeta razsvetlijo nebo, izhajajo iz kovinskih spojin, kot sta barij ali aluminij, in lahko negativno vplivajo na zdravje živali in ljudi. Poleg tega mnogi ognjemeti za proizvodnjo kisika, potrebnega za eksplozijo, vsebujejo oksidante, znane kot perklorati. Ti se lahko raztopijo v vodi, onesnažijo reke, jezera in pitno vodo. Ob koncu pa ognjemet sprosti oblak dima in trdnih delcev, ki vplivajo na lokalno kakovost zraka.

Izpostavljenost drobnim delcem, kot so tisti, ki jih najdemo v dimu in meglici, je povezana z negativnimi zdravstvenimi posledicami, kot so kašelj, piskanje, kratka sapa, napadi astme in celo srčni napadi. Ljudje z največjim tveganjem za omenjene težave so tisti z boleznijo srca ali pljuč, starejši odrasli in otroci.

Del ognjemetne predstave so tudi delci, ki ob koncu padejo na tla (kemikalije in dejanski fizični kosi odpadkov) in pogosto vsebujejo pogonske kemikalije in barvila, ki najdejo pot v zemljino in vodni sistem. Mnoge surovine, ki se uporabljajo za ustvarjanje ognjemetov, izkopljejo iz gora. Gre za uničevalni postopek, ki zmanjšuje gozdove in uničuje habitat prostoživečim živalim. Ostanek skalovja zavržejo v doline, s čimer ustavijo in onesnažujejo tekočo vodo.