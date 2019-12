Raziskava Pisa: slovenski učenci znova nadpovprečni

Znani so rezultati Pise - mednarodne raziskave, ki poteka v državah OECD med učenci, starimi 15 let - v Sloveniji torej med učenci prvih letnikov gimnazij in srednjih šol. V najnovejši raziskavi so preverjali predvsem bralno pismenost, medtem ko sta imeli matematična in naravoslovna nekoliko manjšo vlogo.

Slovenski učenci so se znova uvrstili visoko, na 21. mesto in zbrali 495 točk pri bralni pismenosti - v primerjavi s prejšnjo raziskavo iz 2015, ko so na tem področju zbrali 505 točk. Se je pa močno povišal rezultat iz leta 2009, ko se je Pisa nazadnje osredotočila predvsem na bralno pismenost - takrat smo se namreč uvrstili pod povprečje OECD.

Rezultati iz leta 2015, ko se je Pisa osredotočila na matematično pismenost, so slovenske učence uvrstili med 13 najboljših držav.

Pri matematični pismenosti so slovenski učenci tokrat dobili 509 točk, pri naravoslovni pa 507 - kar je nekoliko manj kot na prejšnji raziskavi, ko so pri naravoslovni pismenosti dosegli 513 točk, pri matematični pismenosti pa 510 točk. A Slovenija se še vedno uvršča med boljše države, dosegla je rezultate nad povprečjem OECD - ta je na področju matematične in naravoslovne pismenosti 489 točk, na področju bralne pa 487.

Na vrhu lestvice so, podobno kot v preteklih letih, azijske države Singapur, Kitajska, Hong Kong, sledijo Estonija, Kanada, Finska in Irska. Tik pred Slovenijo so se uvrstili nemški učenci, medtem ko so hrvaški s 479 točkami na 29. mestu.