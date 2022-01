Pisanje na roke pozitivno vpliva na miselne funkcije, učenje in pomnenje

Minil je čas pisanja novoletnih voščilnic, ki jih običajno pišemo na roko. V času računalnikov in sodobnih telefonov to počnemo zelo redko. Kdaj ste nazadnje napisali nekaj stavkov na roke? Ta teden vas pozivajo, da to spremenite. Je namreč teden pisanja na roke, ki ga spodbujajo posebej v šolah. Pa tudi znanost pravi, da bi veliko izgubili, če bi pozabili na klasično pisanje.