Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pisarne in tipkovnice zamenjali za rokavice in grablje

Debeli rtič, 05. 06. 2026 15.32 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
Prostovoljska akcija na Debelem rtiču

Petega junija obeležujemo svetovni dan varstva okolja in ob tej priložnosti smo svoj prispevek za ohranjanje majhnega koščka okolja dodali tudi zaposleni iz naše medijske hiše. Znova smo namreč zavihali rokave in se odpravili na Debeli rtič, kjer smo v prostovoljni akciji pomagali pri urejanju parka mladinskega zdravilišča in letovišča.

Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič leži na enem najlepših delov slovenske obale, tik ob obali, med vinogradi in sredi skrbno urejenega mediteranskega parka. V parku zdravilišča, ki meri približno 14 hektarjev, raste več kot 4500 večjih rastlin (dreves, grmovnic, vzpenjavk), ki pripadajo več kot 230 vrstam, izvirajo pa iz vseh celin. Poleg tega pa ga krasi tudi več dišavnic, zelišč in medovitih rastlin.

Vzdrževanje parka je izjemnega pomena za ustvarjanje mikroklime in za samo blagodejnost zdravilišča, zato smo se zaposleni v naši medijski hiši že drugo leto zapored odločili, da s svojim prostovoljnim delom prispevamo k njegovi ohranitvi.

Iz Ljubljane smo se odpravili že zjutraj, oblekli v "uniformo" – rdeče majice z napisom "Vedno priskočim na pomoč", ob prihodu pa smo si po kavici in zajtrku nadeli še vrtnarske rokavice in se veselo odpravili na delo. Če so prostovoljci lani na Debelem rtiču z dreves odstranjevali škodljivi bršljan, smo letos dobili nalogo, da se spopademo s plevelom. "Lepo je tudi ostalim kdaj kaj pomagati, pa tudi paše iti kaj ven, ne biti ves čas zaprt v pisarni," je pravi Tim Maselj, ki se je pridružil delovni akciji.

13 parov rok je v nekaj urah opravilo delo, za katerega bi sicer v zdravilišču potrebovali precej več časa. "Za njih je to kar malo preveč, glede na to, da imajo samo enega vrtnarja in 14 hektarjev parka," je dejala Tanja Picek, vodja družbeno odgovornih projektov pri Pro Plus. "Nekako se nam zdi, da smo dolžni ... Ne, da samo jemljemo, ampak da tudi damo nazaj. Za zaposlene pa je to super priložnost, da tipkovnice in pisarne zamenjamo za delo z zemljo, naravo," je dodala.

Prostovoljska akcija je potekala pred prihajajočo 70. obletnico zdravilišča Debeli rtič in v sklopu Tedna za prihodnost, ki ga obeležujemo na naši hiši. "Poteka že četrto leto zapored, prej smo imeli Zeleni teden, zdaj je to Teden za prihodnost, ki istočasno poteka na vseh televizijskih postajah skupine CME, katere del smo tudi mi," je pojasnila Pickova.

"Iskrena hvala sodelavcem POP TV, da so v okviru delovne akcije in ob svetovnem dnevu okolja drugo leto pri nas. Za nas to pomeni, da se pri nas počutijo dobro. Prostovoljci so tisti, ki nam pomagajo ohranjati ta prostor – ne le zaradi videza, ampak zaradi tega, ker je to prostor narave, zdravja in srčnosti, ki je nastal že pred 70 leti," pa je poudarila Lilijana Kozlovič, vodja mladinskega zdravilišča Debeli rtič.

Podobne prostovoljske akcije na Pro Plus potekajo že več let. Med drugim smo pred začetkom šolskega leta pomagali Zvezi Anita Ogulin pri pakiranju šolskih potrebščin za otroke in sodelovali pri delovni akciji v Domu Zambratija. "Zadnjič smo lahko tekmovali, kdo več pogradov sestavi, zdaj pa ni te tekme, ampak se trudimo urediti vrtove," je dejal Svit Kraigher.

V akcije se vsako leto vključujejo novi sodelavci iz različnih oddelkov, zato je to tudi priložnost za spoznavanje in "team building".

Pasica Teden za prihodnost 2026
debeli rtič prostovoljstvo dan okolja prostovoljska akcija

Na priključku Postojna večtedenske zapore

Logar in Vrtovec o prvih korakih vlade, prometnih izzivih in zunanji politiki

Caszazemljo Stopili smo skupaj in pomagali urediti park Zdravilišča Debeli rtič
24ur.com Udarniška akcija POP TV: priskočili na pomoč Zdravilišču RKS Debeli Rtič
24ur.com Namesto za pohajkovanje, podaljšan vikend izkoristili za pomoč
24ur.com Radi smo Krkini prostovoljci
24ur.com Oblačila prisiljeni prati v umivalniku
24ur.com Plakete za naše prostovoljce, steber naše družbe
24ur.com V Mozirju je na dan solidarnosti pomagalo približno tisoč prostovoljcev
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
bibaleze
Portal
Redke fotografije male Lilibet ob njenem petem rojstnem dnevu
Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico
Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico
To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji
To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji
Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo
Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo
zadovoljna
Portal
Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane
5 napak pri zaščiti kože, ki jih dela skoraj vsaka ženska
5 napak pri zaščiti kože, ki jih dela skoraj vsaka ženska
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Jelena Đoković se sooča z vse bolj razširjeno težavo: "Mislila sem, da sem superženska"
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja
Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja
cekin
Portal
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Razpis za Zoisove štipendije 2026/2027: pogoji in roki
Razpis za Zoisove štipendije 2026/2027: pogoji in roki
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
moskisvet
Portal
Njen videz sprožil burne odzive – mnogi prepričani, da je šla pod nož
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Nasilna smrt igralca pretresla Hollywood
Nasilna smrt igralca pretresla Hollywood
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
dominvrt
Portal
Dolgo cvetoča okrasna rastlina, ki je postala priljubljena zaradi barv in enostavne nege
To ni več 'eko trend', temveč način življenja
To ni več 'eko trend', temveč način življenja
Kako pravilno ročno prati oblačila: pogoste napake, ki lahko uničijo vaša oblačila
Kako pravilno ročno prati oblačila: pogoste napake, ki lahko uničijo vaša oblačila
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
voyo
Portal
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744