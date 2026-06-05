Pisarne in tipkovnice zamenjali za rokavice in grablje

Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič leži na enem najlepših delov slovenske obale, tik ob obali, med vinogradi in sredi skrbno urejenega mediteranskega parka. V parku zdravilišča, ki meri približno 14 hektarjev, raste več kot 4500 večjih rastlin (dreves, grmovnic, vzpenjavk), ki pripadajo več kot 230 vrstam, izvirajo pa iz vseh celin. Poleg tega pa ga krasi tudi več dišavnic, zelišč in medovitih rastlin. Vzdrževanje parka je izjemnega pomena za ustvarjanje mikroklime in za samo blagodejnost zdravilišča, zato smo se zaposleni v naši medijski hiši že drugo leto zapored odločili, da s svojim prostovoljnim delom prispevamo k njegovi ohranitvi. Iz Ljubljane smo se odpravili že zjutraj, oblekli v "uniformo" – rdeče majice z napisom "Vedno priskočim na pomoč", ob prihodu pa smo si po kavici in zajtrku nadeli še vrtnarske rokavice in se veselo odpravili na delo. Če so prostovoljci lani na Debelem rtiču z dreves odstranjevali škodljivi bršljan, smo letos dobili nalogo, da se spopademo s plevelom. "Lepo je tudi ostalim kdaj kaj pomagati, pa tudi paše iti kaj ven, ne biti ves čas zaprt v pisarni," je pravi Tim Maselj, ki se je pridružil delovni akciji.

icon-chevron-right 1 38 icon-chevron-right Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV











































































13 parov rok je v nekaj urah opravilo delo, za katerega bi sicer v zdravilišču potrebovali precej več časa. "Za njih je to kar malo preveč, glede na to, da imajo samo enega vrtnarja in 14 hektarjev parka," je dejala Tanja Picek, vodja družbeno odgovornih projektov pri Pro Plus. "Nekako se nam zdi, da smo dolžni ... Ne, da samo jemljemo, ampak da tudi damo nazaj. Za zaposlene pa je to super priložnost, da tipkovnice in pisarne zamenjamo za delo z zemljo, naravo," je dodala. Prostovoljska akcija je potekala pred prihajajočo 70. obletnico zdravilišča Debeli rtič in v sklopu Tedna za prihodnost, ki ga obeležujemo na naši hiši. "Poteka že četrto leto zapored, prej smo imeli Zeleni teden, zdaj je to Teden za prihodnost, ki istočasno poteka na vseh televizijskih postajah skupine CME, katere del smo tudi mi," je pojasnila Pickova. "Iskrena hvala sodelavcem POP TV, da so v okviru delovne akcije in ob svetovnem dnevu okolja drugo leto pri nas. Za nas to pomeni, da se pri nas počutijo dobro. Prostovoljci so tisti, ki nam pomagajo ohranjati ta prostor – ne le zaradi videza, ampak zaradi tega, ker je to prostor narave, zdravja in srčnosti, ki je nastal že pred 70 leti," pa je poudarila Lilijana Kozlovič, vodja mladinskega zdravilišča Debeli rtič.

icon-chevron-right 1 20 icon-chevron-right Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču ob dnevu okolja POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV

Prostovoljska akcija na Debelem rtiču POP TV





































