Piščanci so radi zunaj!

Na posebnih terasah, ki so jih rejci dodali hlevom, je piščancem tako na voljo bivanje zunaj, z veliko več naravne svetlobe in prostora za gibanje na svežem zraku, kar je ključnega pomena za dobro počutje živali. Te "terase" so urejene z nadstreški in nasipi, ki živali ščitijo pred vremenskimi nevšečnostmi in preprečujejo dostop divjim pticam ter glodalcem, s čimer se zmanjšuje tveganje za prenos bolezni.

ZGLED JE ŠVICARSKA REJA

Perutnina Ptuj sledi zgledu švicarskih rej in nenehno izboljšuje svoje prakse, da rejno okolje čim bolj približajo naravnemu okolju piščancev. Brigita Selinšek, vodja blagovne znamke, poudarja pomen naravne svetlobe, gibanja in kakovostnega nastilja: "Pristop smo že pred 10 leti prevzeli po zgledu švicarskih rej, vsa ta leta pa ga pri naših rejcih skrbno spremljamo in nadgrajujemo. Z veliko naravne svetlobe, več gibanja po zaščitenih terasah in s kakovostnim nastiljem posnemamo okolje piščancev in kokoši s kmečkih dvorišč."