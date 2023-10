Ljudski vremenar: Pripravimo se in nabrusimo lopate

Sončna jesen ne samo razvaja, ampak podira rekorde. Ne le pri nas, tudi širom Evrope beležijo rekordne temperature. In kakšne so napovedi za preostanek jeseni in zimo? Ljubiteljski vremenar in pisec vremenske pratike Dušan Kaplan napoveduje, da bo letošnja zima mrzla. Bo božič po več letih končno zasnežen?

Kaplan je že v začetku avgusta napovedal lepo jesen. Zakaj je bil že takrat tako prepričan, da bomo imeli babje poletje? "Vsi prijazni svetniki so nakazovali na to. Tudi Lovrec, Jernej in mala maša. Če je na malo mašo lepo, bo še dva meseca tako. In čez palec je to do 11. novembra, a jaz mislim, da bomo imeli do prvega krajca kar nekaj zelo mrzlih dni z dežjem. Po sredogorju pa tudi kakšno snežinko."

Ali nas v prihodnjih dneh ali tednih čaka jesensko deževje? Kaplan meni, da se bodo temperature spustile okoli prvega krajca, torej okoli 20., 25. oktobra. "Upam, da se ne bo zavleklo do vseh svetih, ker to pomeni, da bodo pozimi zameti." Mavricij 22. septembra je bil namreč jasen, kar po besedah Kaplana napoveduje močne vetrove. "Mihael, 29. septembra, je bil v kristalno jasni noči, kar pomeni hudo in ostro zimo. Pripravimo se in nabrusimo lopate," o prvih napovedih za zimo pravi Kaplan, ki sicer opozarja, da je še prezgodaj napovedovati, ali bo letošnji božič po dolgem času zopet bel. "Martin, Katarina in Andrej v novembru nam povedo, kakšen bo božič. Tudi Jakob 25. julija, ki je poletni božič, je bil vroč in suh, kar pomeni, da bo tudi božič mrzel in suh."