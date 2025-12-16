Naslovnica
Veriga dobrih ljudi

Skromne rojstnodnevne želje: kovček, otroški stol, vstopnica za ZOO

Ljubljana, 16. 12. 2025 09.01 pred 31 minutami 4 min branja 0

Avtor:
K.H.
Pisma otrok Verige dobrih ljudi

Naša medijska hiša te dni praznuje 30. rojstni dan, zato smo se odločili, da obdarimo 30 otrok iz socialno ogroženih družin, ki decembra prav tako praznujejo svoj rojstni dan. Otroci so zapisali svoje želje, ki so pogosto precej skromne, a mnoge razkrivajo tudi velike sanje. Denar za izpolnitev njihovih želja so pomagali zbrati naši novinarji, ki so se pomerili v kvizu Na lovu.

15. decembra je POP TV praznoval tri desetletja obstoja medijske hiše. Jubilej smo obeležili tudi v priljubljenem kvizu Na lovu, v katerem so se pomerili novinarji Tea Šentjurc, Simon Vadnjal, Eva Koderman Pavc in Anže Božič. Skupaj so zbrali kar 15.900 evrov, ki gredo v dobrodelne namene. Izkupiček smo namenili 30 otrokom, ki so vključeni v program Veriga dobrih ljudi in ki v decembru praznujejo svoj rojstni dan.

Preberi še Našim novinarjem je uspelo premagati lovca: za otroke so zbrali 15.900 evrov

Na Zvezi Anita Ogulin so zbrali njihova pisma, v katerih so zapisali svoje želje. Te so precej skromne, včasih nematerialne in pogosto nakazujejo, da se za njimi skrivajo velike sanje – sanje o boljšem življenju.

Vstopnica za kino, otroški stol in praznovanje s prijatelji

Angela decembra praznuje 13 let in si je za svoj rojstni dan zaželela predvsem zdravja. Poleg tega pa še nekaj stvari: "Veliko sladkarij, kozmetiko, superge, sandale in vstopnico ali denar za kino na Rudniku, da bi lahko gledala film. No to si želim za rojstni dan. Hvala in vse potrebščine za risanje," je zapisala.

"Za svoj rojstni dan si želim otroški stol, ki se vrti. Otroški stol si želim za domače naloge, risanje, kvačkanje. To me bo razveselilo, da imam svoj stol," pa je zapisala neka druga deklica, ki je svoj sanjski stol tudi narisala.

Petletni Tarik si je zaželel le eno malenkost – igračo mini akvarij.

12-letni fant s Štajerske pa si za svoj rojstni dan želi druženja. "Za rojstni dan si zelo želim praznovanje s prijatelji, saj me imajo zelo radi - sošolci, ker jim zelo rad tudi pomagam učno, saj meni šola ne dela težav. Nekoč bom učitelj športne vzgoje. Obožujem šport in nogomet. Moja želja je praznovati s sošolci v Woop park Maribor, saj sem bil tam le enkrat in bilo je zelo fajn. Lahko bi skakali in se zabavali, res mi bi ogromno pomenilo, saj moja mamica si tega ne more privoščiti, je invalid in bolana na srcu. Ponavadi lahko povabim le enega prijatelja, saj za več ni denarja," je zapisal, željo pa mu bomo uresničili. 

Kovček, nočna omarica in obisk term

Med obdarovanci so tudi želje po potovanjih. "Že od malega občudujem potovanja. Vedno sem rada potovala, saj so me potovanja vedno spomnila, da nekje, pa naj bo še tako temačno v trenutku, obstaja upanje, obstaja nov začetek. Zame so potovanja prikaz svobode. Zavedam se da darila, materialne dobrine, niso najpomembnejša. Pomembni so ljudje okoli nas, za katere smo iz dneva v dan hvaležni, da so ob nas, ter spomini, ki jih skupaj ustvarjamo in izkušnje, ki nas iz dneva v dan le še bolj izpolnjujejo," je zapisala v pismu. Ker bo najstnica preko organizacije Erasmus kmalu odšla na prakso v tujini, si je zaželela kovček in stekleničko, ki jo bosta spremljala na vseh potovanjih. 

Deček pa sanja o tem, da bi za rojstni dan dobil nočno omarico. Malček Leo pa si želi kombajn, kamion in obisk term. 

Medtem pa si 10-letna Amala, ki je velika ljubiteljica živali in bi rada nekoč postala veterinarka, za svoj rojstni dan želi postati oskrbnik živali za en dan v Ljubljanskem živalskem vrtu. 

"Za moj 7. rojstni dan si tako zelo želim, da bi vsaj enkrat lahko jahala konja. Močno si želim tudi avtodom za mojo barbiko. Rada tudi ustvarjam, tako da sem vesela vsakega darila," pa je svoje želje razkrila sedemletnica. 

Tudi Miha, ki bo decembra napolnil štiri leta, si želi predvsem novih doživetij. Rad ima vodo, pljuskanje, smeh in mehurčke. "Moja največja želja je, da bi šel na kopanje, da bi lahko čofotal, plaval in se igral. Rad bi se spuščal po toboganu in se čisto utrudil od sreče. Želim si dan, ko bo vse mokro, toplo in veselo," je najbrž s pomočjo mamice zapisal malček. "Če bi se mi te želje uresničile, bi bil to najlepši rojstni dan na svetu," pravi.

Želje malih slavljencev si lahko preberete v priloženih pismih. 

Adventni čas ni za vse čaroben

V programu Verige dobrih ljudi se število prošenj za finančno in materialno pomoč v predprazničnem času povečuje, opaža Živa Logar, koordinatorica programa. "Družine, ki se vključujejo ob koncu leta, se na nas obračajo predvsem zaradi povečanih stroškov, ki jih prinašata jesen in zima," so zapisali v Zvezi Anita Ogulin. Na Zvezi so zaskrbljeni nad dejstvom, da se k njim po pomoč obrača vedno več zaposlenih staršev – teh je že več kot 60 odstotkov vseh vključenih.

Mnoge družine bodo praznike dočakale v mrzlih domovih, zaradi stigme pa svoje stiske skrbno skrivajo za štirimi stenami. "Praznike si lahko polepšamo tudi tako, da pomagamo drug drugemu in smo pozorni na tiste, ki brez naše pomoči ne zmorejo," je zato poudarila sekretarka Zveze Tanja Petek. Adventni čas namreč ni za vse čaroben, za številne družine je to najtežji čas v letu. Veriga dobrih ljudi bo zato praznike družinam v stiski polepšala s prazničnimi prehranskimi paketi, otroke bodo odpeljali na božični in novoletni tabor, družine odpeljali na izlet ter poskrbeli, da bodo otroci deležni tudi darilc.

Veriga dobrih ljudi pasica
veriga dobrih ljudi na lovu dobrodelnost

