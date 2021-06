Pismo 166 vidnejših Slovencev Bruslju: Ne zatiskajte si oči, stopite v bran demokraciji

"Podpisniki se zavedamo, da je ohranjanje demokracije v naši državi predvsem naš boj – in delujemo v skladu s tem. Menimo pa tudi, da je podobno naša dolžnost in odgovornost, da vas opozorimo, da mora boj postati skupen. Vrednote, kot so demokratična načela, svoboščine, predvsem svoboda medijev, enakopravnost in spoštovanje človekovega dostojanstva in vladavine prava, so skupen evropski temelj, od katerega je odvisno naše preživetje. Zato vas pozivamo, da nam jih pomagate zaščititi," piše v pismu, ki so ga podpisniki danes naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela.

Med drugim so podpisniki opozorili na napade vlade na vladavino prava, medije in druge ter spomnili na zaplete pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije in neizplačevanje nadomestila za javno službo Slovenski tiskovni agenciji (STA).

"Pozivamo vas k zavzetju trdnega in glasnega stališča," so poudarili.