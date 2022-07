Pismo bodočemu zdravniku

1. Izobrazba, vanjo vložen čas in energija

Zdravniki imamo za seboj dolgo obdobje izobraževanja. Po gimnazijski maturi, na kateri se moraš prebiti med najboljše, sledi 6-letni študij, ki je poseben. Imel boš manj časa za študentsko delo in zabavo kot marsikdo drug. Le zelo dobro organiziranim študij medicine dopušča občasne prekrške ob študijskih obveznostih. Marsikdo se deloma ali v celoti odpove študentskim dogodkom, ki so ostalim samoumevni, ali pa odhaja z rojstnih dni prijateljev v zgodnjih večernih urah, saj ga čez štiri tedne čaka izpit in je kljub celodnevnemu učenju v zaostanku. Tega ne bodo razumeli niti najboljši prijatelji, ki so izbrali druge, tudi zahtevne poti. Pomembno je, da si to na to pripravljen/-a, saj se je z nepričakovanimi stiskami in presenečenji najtežje soočiti, kot tudi z dejstvom, da se vsi nekdanji odličnjaki in zlati maturanti na medicinski fakulteti razvrstijo po Gaussovi krivulji, zato prve šestice in sedmice marsikoga pahnejo v globoko krizo.

Podelitev diplom je čas za veselje in prvo priznanje, vendar po šestih letih zgodba nikakor ni zaključena. Takrat se začneta pripravništvo in boj za specializacije. Njihovo število je omejeno in ni samoumevno, da bo vsak diplomant prišel do želene. To ni zanemarljivo; konec koncev moraš početi nekaj, kar te veseli in v čemer si dober.

V obdobju specializacije boš poleg rednega dela in obveznih dežurstev v prostem času študiral za kolokvije, če ne živiš v Ljubljani ali Mariboru, pa boš izbiral med vožnjo ali selitvijo, saj je velik del specializacije potrebno opraviti v kliničnem centru. To bo čas največjih pretresov; soočanja s smrtjo, stiskami bolnikov, nelogičnostjo sistema in začetkom družinskega življenja. Potreboval/-a boš pomoč družine in prijateljev. Nekateri vrstniki, ki so izbrali druge karierne poti bodo že beležili prve uspehe, se počasi uveljavili v svojih poklicih, gradili hiše in številni tudi služili bolje od tebe.

Po 4 do 8,5 letih specializacije boš opravil specialistični izpit in prejel licenco za samostojno opravljanje svojega dela – postal boš torej mlad specialist. Beri tudi; sedaj se lahko znajdeš tudi na sodišču v primeru slučajnih zapletov ali lastnih napačnih odločitev. Prav tako boš s strani nadrejenih, starejših kolegov in pogosto tudi pacientov še zmeraj obravnavan kot začetnik, ob tem boš delal najbolj neugodne urnike in prihajal domov fizično in psihično izčrpan, česar tudi najbolj potrpežljiv partner ne bo zmeraj razumel.