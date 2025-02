Odprto pismo Pečečnika Golobu: Na podjetnike kažete s prstom kot na grešne kozle

OGLAS

"Na vsakem koraku smo priča koruptivnim dejanjem, ki se odvijajo predvsem v državnih podjetjih in agencijah, v katerih se zapravljajo ogromne količine denarja," je zapisal na začetku pisma, kjer Golobovi vladi očita, da pri sprejemanju predlogov pazi zgolj na to, kdo je predlagatelj in kakšna je ideološka usmerjenost predlagateljev in ne, kakšna je vsebina predlogov. Izpostavil je, da ima trenutna koalicija udobno večino v parlamentu, s katero bi lahko uredil razmere v državi. Za to pa potrebujejo, kot še piše Pečečnik, "le malo kmečke pameti, dobronamernosti in ljubezni do države".

Joc Pečečnik, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov FOTO: Bobo icon-expand

Kot predsednik kluba, ki združuje 500 podjetij, opozarja, da jim visoke obremenitve niso več logične, niti niso več primerljive s tujino. Golobu očita, da trenutna politika "celo uživa pri načrtnem zavajanju javnosti in na nas podjetnike kaže s prstom kot na grešne kozle," ob tem je s Pečečnik s prstom pokazal na Levico, ki da mlade uči, "kaj vse jim pripada, medtem ko uspešne in poštene podjetnike napadate prek prijateljskih medijev" ter da s "popolnoma neumno stanovanjsko politiko zapravlja milijone" in ustvarja socialne gete, namesto da bi spodbujali enoten razvoj stanovanjske politike po celotni državi. "Sam nikoli nisem skrival, da sem premožen. Na to sem ponosen," še piše Pečečnik, ki izpostavlja, da je v Sloveniji poleg njega še veliko podjetnikov, ki so denar zaslužili v tujini in ga prinesli v Sloveniji. Vladajočim očita tudi, da je v Sloveniji eden najslabših javnih servisov v Evropi, pri čemer je izpostavil "zdravstvo, ki ima najboljše kadre, ki jih ne znamo učinkovito izkoristiti in pridnih primerno stimulirati, ali pa šolstvo, ki ne generira kadrov za uspešno prihodnost. Tukaj smo padli na testu osnovnega odnosa mladih do nadrejenih, dela in discipline, saj država že v šolah ne vzpostavi avtoritete učiteljev. Tudi naša vestna policija bi bila z več pooblastili bistveno boljša."

Pečečnik Golobu očita, da ima koalicija udobno večino za uvedbo sprememb. FOTO: Bobo icon-expand

V pismu premierja sprašuje, kako naj mlade prepričajo, da ostanejo ali se vrnejo v Slovenijo, saj da so mladi manj navezani na državo in gredo tja, kjer se jim računica bolj izplača. Ob tem predlaga, da bi bile plače za mlade manj obdavčene. Opozoril je tudi na selitve podjetij. Pri tem je po njegovih besedah še posebej zaskrbljujoče to, da ne bežijo več na Kajmanske otoke, v Delaware, na Malto, Ciper in Bližnji vzhod, ampak v sosednje države, članice EU. Podjetja od vlade poleg boja proti korupciji tako med drugim pričakujejo nižjo davčno obremenitev plač, možnost prilagodljivega nagrajevanja zaposlenih z dobičkom, možnost dela za upokojence in dostop do električne energije po konkurenčni ceni, je naštel.

Za uspešnejši boj proti korupciji v SBC predlagajo enostavnejšo zakonodajo. Izpostavljajo štiri točke. Prvič, da državnim funkcionarjem, uradnikom in zaposlenim v državnih podjetjih, institucijah, agencijah in uradih omejijo vse neprimerne stike in izdajo zaupnih informacij, drugič, nadzor neodvisne finančne policije, tretjič, da določijo kazen najmanj pet let zapora že za minimalna korupcijska dejanja in vse do 20 leti za težka korupcijska dejanja, in četrtič, povračilo stroškov oziroma škode državi, ki je nastala v primeru korupcijskih in drugih kaznivih dejanj, vključno z zaplembo premoženja in izgubo licence ali pravice do lastništva podjetja za dobo 20 let, če kršitelj škode ne želi ali ne zmore poplačati. - predlogi SBC-ja za boj proti korupciji.

V SBC so po njegovih besedah prepričani, da prosijo le za osnovne stvari: "Da lahko slovenski podjetniki ostanemo konkurenčni, ter da bomo lahko preživeli v surovem globalnem okolju, v katerem druge, bolj pametne države od naše, krepijo svoja podjetja, dostop do surovin, energetsko varnost in vse druge pogoje, da lahko podjetja ostanejo v boju na konkurenčnem trgu." Obregnil se je tudi ob razpis za prestrukturiranje savinjsko-šaleške regije agencije Spirit. Pečečnik se sprašuje, ali "smo postali družba, ki deluje po sistemu, da če se krade in vas ne dobijo, je to sprejemljivo, če vas dobijo, pa se zgolj razveljavi razpis? Ne verjamem, da je to vaše stališče."