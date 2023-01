Pismo koaliciji: 'Za poti, krajše od 500 km, naj se uporablja kopenski promet'

"Preseneča nas, da se kljub več vprašanjem o tej temi niste jasno opredelile vse vladne stranke. Pričakovali bi vsaj odziv, ne glede na to, ali odločitev podpirate ali ji nasprotujete, predvsem pa jasne zaveze za ravnanje v podobnih primerih v prihodnje," so zapisali v odprtem pismu, s katerim so koalicijo želeli spomniti na okoljske zaveze koalicijskega dogovora ter "spodbuditi k okoljsko odgovornejšemu načrtovanju službenih in protokolarnih poti v prihodnje" piše v pismu stranke Vesna.

V politični stranki Vesna so se za odprto pismo vladni koaliciji odločili zato, ker so bili presenečeni nad neodzivom koalicijskih strank glede problematike ogljičnega odtisa, ki ga je povzročila pot s falconom, s katerim je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič odšla iz Ljubljane do Dunaja.

Četudi v Vesni razumejo pojasnila, da so bili ob izvedbi poti s falconom iz Ljubljane do Dunaja upoštevani zakonski in podzakonski predpisi ter sklepi in navodila Vlade za uporabnega vladnega letala, pa se v stranki sprašujejo predvsem o "smotrnosti načina potovanja, glede na to, da je šlo na kratko razdaljo, pod 500 kilometrov". Zato so v Vesni koalicijo pozvali, da oblikuje načrt za sprejetje posodobljenih navodil za rabo vladnega letala, pri čemer se jasno določi, da se za poti, krajše od 500 km, uporablja kopenski promet.

V Vesni dodajajo, da prav tako razumejo, da je bilo letalo falcon že v preteklosti uporabljeno za izvedbo podobno dolgih poti, a menijo, da to ne more biti opravičilo, da se s takim ravnanjem nadaljuje – predvsem zato, ker se trenutno spopadamo s hudo podnebno krizo, ker se spopadamo z energetsko krizo in zato, ker je "ravno vaša vlada, tako v času predvolilnih obljub kot tudi s koalicijskim dogovorom obljubila, da bo delala drugače tudi na področju varovanja narave oziroma okolja," so zapisali v odprtem pismu.