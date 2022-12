Pismo mladega specialista UKCL: Zdravniško poslanstvo je prisotno in močno

Pred leti v dežurni službi obravnavam pacienta, razburjenega zaradi pogovora, ki je potekal v čakalnici. Podučil me je, da se vsak Slovenec rodi z znanjem treh stvari: politike, medicine in "fuzbala". Moram priznati, da me je v tisti pozni nočni uri lepo nasmejal. Ob tem nauku sem se spomnil prenekaterih debat s prijatelji med spremljanjem naše nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2010. Pomembno je razumeti, da noben od nas nikoli ni treniral nogometa in smo po vseh kriterijih ustrezali "kavč selektorjem". Po pogovoru z gospodom sem se zamislil; ali smo si res predstavljali, da imamo več znanja kot selektor slovenske reprezentance, ali več izkušenj kot štab le-te? Mislim, da naše bistroumnosti ne bi pripomogle k napredovanju slovenskega nogometa in je res najbolje, da so ostale za našo mizo. Sem pa še danes hvaležen vsem nogometašem tiste generacije, da so nam popestrili poletne dni ter dvignili narodno zavednost.

Ko se odvijajo veliki športni dogodki, znamo kot narod odlično "dihati kot eno", k čemur pripomorejo naši izjemni športniki. Ko Pogi ali Rogla dobro obračata pedala, Luka in Gogi zadevata, ko Janja prepleza nemogoče – to so posebni občutki in sam jih izredno cenim, saj kar čutim poskok utripa in pretakanje krvi po žilah. Čutim izredno spoštovanje do športnika, ki je vložil ogromno truda in preko številnih odrekanj prišel do vrha, čutim iskreno veselje, saj je nagrajen za vloženo energijo, čutim izjemen ponos, da sem njegov sodržavljan. Po vseh teh čustvih pa se mi vedno prikrade tudi vprašanje, kako lahko jaz na svoji karierni poti "nagradim" sodržavljane? Na srečo se v našem poklicu vsak dan ponudi priložnost, da sklenem tokokrog dobre energije. Vendar to ni edini poklic, s katerim bi lahko vzdrževal tokokrog dobre energije. Poslanstvo ni samo stvar zdravništva, poslanstvo je del vsake karierne poti. To je tisti neznani faktor, ki te pritegne, da izbereš svoj poklic. Vsak je po svoje zahteven in prinaša svojstvene izzive, a kariernih poti drugih posameznikov ne morem komentirati, saj imam premalo znanja, izkušenj in uvida, da bi si lahko ustvaril pravilno sliko. Lahko pa vam kaj povem o poti zdravnika, po kateri hodim že 10 let.

Povabim vas, da preidemo s športne analogije k resni svetovni težavi, in sicer rusko-ukrajinski vojni. V trenutnem stanju in ob dejstvu, da je Slovenija od grozot oddaljena le za eno vmesno državo – Madžarsko, je uporaba analogij in prispodob bolnice Franje v prispevku skrajno neokusna. Partizanska bolnica Franja je edinstven spomenik človečnosti, tovarištva in solidarnosti iz druge svetovne vojne. Učni program medicinske fakultete zajema tudi vojno medicino in lahko vam povem, da je ta povsem drugačna, kot smo je vajeni danes. Pacientom ne želim takšne obravnave, predvsem pa ne želim nobenemu človeku življenja v okoliščinah, ki bi privedle do potreb zasilnih bolnišnic v vojnih stanjih.

V Sloveniji gojimo moderno medicino, ki je v stiku s svetovno medicino in ne želim niti pomisliti, kakšne razsežnosti bi imelo nadaljnje nižanje kakovosti našega zdravstvenega sistema. Vsi se strinjamo, da je slovenski zdravstveni sistem v hudi razgradnji. Za to nismo krivi zdravniki, saj smo le del sistema, vključno z ostalimi sodelavci – strežnice, sestre, fizioterapevti idr. Ne pomnim niti ene izjave zdravništva, ki se s slednjim ne bi strinjala. Zdravniki vedno zagovarjamo celoto in ne nasprotujemo izboljšanju pogojev kateri koli podskupin ter smo jih vedno pripravljeni podpreti. Dejstvo pa je, da se vsakodnevno srečujemo s toliko lastnimi težavami, da ne moremo skrbeti za celoten zdravstveni sektor. To ni naša naloga – za organizacijo in koordinacijo celotnega javnega zdravstvenega sistema je odgovorna država – v prvi vrsti Ministrstvo za zdravje, Vlada RS, Državni zbor, Zavod za zdravstveno zavarovanje itd. Vsi navedeni so plačani, da skrbijo za zdravstveni sistem Slovenije. Zdravstveni sistem je odraz delovanja politike, vsi ostali smo le delavci, ujeti vanj. Zdravniki se oglašamo in sporočamo, da so obremenitve presegle zmožnosti, kar državljani žal občutijo v vsakodnevnih obravnavah znotraj našega zdravstvenega sistema. Plača je del težave in verjetno edini takojšnji ukrep, ki bi lahko omilil stanje. Zavedati se je treba, da je medicina v moderni dobi prešla v podobne zakonitosti, ki se nam zdijo povsem samoumevne v ostalih sektorjih. Medicina se prekriva s številnimi področji, kot so strojništvo, farmacija, računalništvo ter številna druga področja. Poznam več kolegov, ki so odšli na opisana področja. Zdravniki se lahko odločijo za opravljanje poklica zdravnika v zasebnem sektorju ali v tujini. Slednje kolege bi krvavo potreboval naš zdravstveni sistem, vendar lahko z veliko žalostjo povem – te kolege je država Slovenija izgubila.

V zadnjih letih nam je v Slovenijo uspelo "uvoziti" le peščico tujih zdravnikov (po podatkih ZZS, objavljenih v časopisu Delo, le štiri v letu 2021). Če mislimo, da jih bomo uspeli prepričati s sloganom "na sončni strani Alp", se močno motimo. Dandanes obstajajo specializirana podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom zdravnikov v različne države. Nemalokrat dobim elektronska sporočila z mamljivimi ponudbami in lahko povem, da smo v Sloveniji z našo protiponudbo enostavno smešni. Mislite, da si bo zdravnik, ki si išče boljši jutri, želel priti v naš sistem in se prostovoljno javil, da rešuje potopljeno ladjo?