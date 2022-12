Nekdanji zdravnik, ki je izgorel: Upam, da boste nehali poniževati zdravnike, ki še vztrajajo

Poročali smo o izjavi ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hojnik, ki je dvignila mnogo prahu. Dejala je: "V vladi utemeljeno pričakujemo, da bodo zdravniki pozornost od višine svojih plač vendarle usmerili k bolnikom in jih končno postavili v ospredje. Čas je, da pozornost posvetijo ljudem oz. bolnikom, da bodo ti od višjih plač zdravnikov nekaj imeli – in to je pravočasna, skrbna obravnava."

Mladi zdravniki so prejeli pismo, ki ga je v jezi napisal nekdanji družinski zdravnik, potem ko je slišal izjavo ministrice, in ga delili z javnostjo. Zdravnik je pismo začel z nagovorom ministrici, da ga je njena izjava pošteno razburila. Kot se je predstavil, je specialist družinske medicine, v sedmih letih delovne dobe pa je bil dvakrat na bolniški zaradi izgorelosti: "Svoje potrebe so nas naučili postaviti na stran že tekom pripravništva. Moja izkušnja je bila, da sem kot zdravnik pripravnik že prvi dan izvajal male posege brez neposrednega nadzorstva mentorja, ker drugače programa ne bi mogli opraviti in pacienti ne bi bili oskrbljeni. Po pripravništvu sem se zaposlil kot "sobni zdravnik" v zdravstvenem domu, kjer sem protizakonito vodil ambulanto družinske medicine."

Nekega meseca oddelal 296 ur, kmalu izgorel

Kot opisuje, ker "ni nikogar drugega", so bili zakoni in kompetence sekundarnega pomena: "Zaradi pomanjkanja kadra sva bila pogosto skupaj z drugo zdravnico razpisana vsak za 4 ambulante, saj so 'pacienti potrebovali oskrbo in ker ni druge možnosti'. V tem obdobju ne bi smel pokrivati terena, ampak sem večkrat ostal edini zdravnik v celotni zdravstveni ustanovi. Rečeno mi je bilo: 'Najbližje ekipe so na terenu, najbolje je, da greste vi. Ni druge možnosti.'"