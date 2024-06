Pismo z navodili UKC v primeru vojne? 'Le vaja, ki jo bomo izvedli jeseni'

In kaj sploh piše v pismu, ki je na spletu povzročilo nemalo razburjenja? Klinični center sodi v sektor civilne obrambne infrastrukture s področja zdravstva ter mora zato za razporejanje svojih zaposlenih, ki so državljani Republike Slovenije, poskrbeti že v času miru, navaja pismo, ki so ga prejeli zaposleni UKC Ljubljana. Razporejanje bi se sicer izvedlo v primeru izrednega stanja in vojne, če bi se tako odločil državni zbor.

To pomeni, da bi lahko bili v skladu z zakonom o obrambi državljani razporejeni na obrambne dolžnosti in na dolžnosti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ter da je to vsebinsko področje obrambnega načrta, ki ga morajo nosilci obrambnega načrta izdelovati v mirnodobnem obdobju in sodi med priprave za zagotovitev civilnih zmogljivosti v izrednih ali vojnih razmerah.

In kaj so nam glede pisma povedali na ministrstvu za obrambo? Mirijo, da gre le za vajo, ki o bodo izvedli jeseni. Na UKC Ljubljana pa pojasnjujejo, da so morali o tem obvestiti zaposlene, saj je UKC del civilne obrambne infrastrukture za področje zdravstva.