Pismo županu, ki naj bi mladoletnika nagovarjal k spolnemu stiku

Pismo, namenjeno županu in pod katerega so se podpisali vsi svetniki, kot pravijo v imenu cele Dornave, so danes popoldan prinesli na občino. Župana tukaj takrat ni bilo, svetniki pa so vložili tudi zahtevo za sklic izredne seje. V pismu so med drugim zapisali, da so dogodki, v katere da je vpleten župan, vrgli slabo luč na ugled občine, da je precejšnja mera nezadovoljstva in nezaupanja, trenutne razmere pa da ovirajo celovito in transparentno delovanje občine. Župana pozivajo k odstopu.

Župan poziva ne komentira, saj da je zanj izvedel iz medijev, da ga nihče ni predhodno kontaktiral ali se najavil, prav tako ni jasno, ali razmišlja o odstopu ali ne. O očitkih pa je ponovil, da zaradi tajnosti policijskega postopka ne more in ne sme dajati izjav v zvezi s tem, ker bi lahko kakorkoli vplivalo na postopek preiskave.