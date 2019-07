Pitna voda v Moravčah je neoporečna

Analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini, ki jo je v začetku leta odredil nekdanji okoljski minister Jure Leben, je pokazala nastanek okoljske škode. Ob predstavitvi rezultatov prejšnji teden je aktualni minister Simon Zajc napovedal še preveritev stanja vodnih virov, čeprav onesnaženja v tem segmentu ni bilo pričakovati. Kot je pojasnil, so se želeli o tem prepričati.

Minuli petek so tako odvzeli vzorec pitne vode v vrtini Ples, ki se nahaja severovzhodno od območja odkopa kremenovega peska Drtija. V vzorcu vode so bili analizirani osnovni parametri, skupni organski ogljik, kovine, fluoridi, fenolne spojine in formaldehid. V nabor parametrov so bile vključene spojine, ki so bile spoznane kot problematične v območju odkopa Drtija, so sporočili z ministrstva.