Pitna vode iz žalske komunale znova brez norovirusov in bakterij

Pitne vode iz vodovoda žalske komunale ni treba več prekuhavati, saj so tudi sredini rezultati odvzetih vzorcev pokazali, da v vodi ni več norovirusov in bakterij. Analize so tako pokazale, da je voda zdravstveno ustrezna in primerna za uživanje, je zapisano na spletnih straneh žalske komunale.

Uporabnikom pa komunala priporoča, da pred uporabo vode iz pip izvedejo temeljito izpiranje hišnega vodovodnega omrežja. Izpiranje iz vseh pip naj poteka sočasno do stabilizacije temperature vode. Običajno zadošča spiranje nekaj minut, na manj pretočnih delih do 15 minut. Onesnaženje pitne vode s fekalijami se je zgodilo v preboldskem raztežilniku Likovič s sistemom za pripravo vode. Zgodila se je namreč tehnična napaka glede kloriranja vode. To napako so ugotovili pred 12 dnevi, ko je že nekaj oseb zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo v celjski bolnišnici. Skupno pa je na celjsko urgenco prišlo 99 ljudi. icon-expand Uporabnikom pa komunala priporoča, da pred uporabo vode iz pip izvedejo temeljito izpiranje hišnega vodovodnega omrežja. FOTO: Shutterstock Soustanovitelji žalske komunale so pred tednom dni direktorju podjetja Janezu Primožiču naročili boljše obveščanje uporabnikov pitne vode v Spodnji Savinjski dolini, dnevno kontrolo pitne vode, mora pripraviti tudi varnostni načrt ter izboljšati postopke predpriprave pitne vode. PREBERI ŠE Komunala Žalec opozarja: 'Norovirusa v vodovodnem omrežju ne pomnimo' Primožič pa se je zavezal, da bo do konca leta izvedel spremembo organizacije poslovanja podjetja.