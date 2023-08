Pitno vodo na poplavljenih območjih obvezno prekuhavajte, poplavljeno hrano zavrzite

Mnoga občinska komunalna podjetja odjemalce obveščajo, da je oskrba s pitno vodo motena ali prekinjena. V občini Kamnik, denimo, je Kamniška Bistrica odnesla več kot 100 let star most, ki je povezoval Stahovico s Kamnikom. Prek mosta je potekal tudi glavni vodovod, ki je napajal Kamnik in Komendo. V komunalnem podjetju pravijo, da bi lahko trajalo vsaj teden dni, preden bodo prebivalci spet preskrbljeni s pitno vodo. Tudi drugod po državi so razmere podobne, v nekaterih občinah se vodohrami naglo praznijo, kar pomeni nove prekinitve.

Seznam občin, kjer prihaja do prekinitev in motenj dobave s pitno vodo se daljša. Nekatera komunalna podjetja svojih odjemalcev zaradi izrednih razmer še niso uspela obvestiti. Razmere pa so nepredvidljive tudi v trgovinah, vsi trgovci namreč poročajo o povečanem povpraševanju po ustekleničeni vodi. Te ponekod zmanjkuje, a se jo trudijo dodatno dostavljati, pri čemer je to zaradi stanja na cestah oteženo. Celje: V upravljanju komunalnega podjetja se iz vodovodnega sistema z vodo oskrbuje okoli 61.000 prebivalcev občin Celje, Vojnik, Štore, Žalec, Velenje in Dobrna, manjše količine pitne vode pa prodajajo tudi za potrebe občine Šentjur in Slovenske Konjice. Uporabnike pitne vode obveščajo, da je vodo za pitje in pripravo hrane treba predhodno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja velja tudi za uporabnike dela Galicije v občini Žalec in delov naselij Vrbno, Zlateče pri Šentjurju, Proseniško, Marija Dobje in Cerovec v občini Šentjur, ki so oskrbovana iz vodovodnega sistema Celje. Ukrep prekuhavanja velja do preklica.

icon-expand Poplave pri Celju FOTO: 24ur.com

Kranj: V komunalnem podjetju uporabnike vodovoda obveščajo, da je v več občinah oskrba s pitno vodo prekinjena do preklica. Prekinitve ali motnje so v Pšati, Češnjevku, Adergasu, Velesovem in Praprotni Polici. Prav tako je oskrba prekinjena v naseljih Grad, Dvorje, Cerklje na Gorenjskem, Vašča, Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik in Vopovlje ter na letališču Brnik. Lahko je tudi motena zaradi povečane motnosti na vodnih virih pod Krvavcem. Žiri: V občini velja ukrep prekuhavanja vode.

icon-expand Pod 109 let starim mostom v Stranjah pri Kamniku je potekal tudi vodovod. FOTO: Aljoša Kravanja

Kamnik: "Uporabnike oskrbe s pitno vodo v občinah Kamnik in Komenda, ki se oskrbujejo z vodovodnega sistema Iverje, obveščamo, da je do nadaljnjega zaradi izrednih dogodkov oskrba s pitno vodo motena in omejena ter da je vodo pred uporabo treba prekuhavati," sporočajo v Komunalnem podjetju Kamnik. Njihove ekipe so na terenu in ugotavljajo obsežnost poškodb na primarnem in sekundarnem vodovodnem omrežju. Po zdajšnjih ugotovitvah je primarno vodovodno omrežje zaradi naraslih voda poškodovano na nekaj mestih. Dravograd V občini za zdaj še ni ukrepa prekuhavanja, saj je voda neoporečna. Sporočajo pa, da bo v delu naselja Šentjanž oskrba s pitno v vodo vzpostavljena čez dva ali tri dni. Ravne Vodovodni sistem napaja tri občine: Ravne, Prevalje in Mežico. Za zdaj velja ukrep prekuhavanja, a sporočajo, da se vodohrami praznijo, s tem pa tudi zaloge čiste pitne vode. Takrat bo dobava prekinjena.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Uprava za varno hrano: Poplavljena živila zavrzite Glede na danes aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) izdala napotke glede živil, pri katerih je bila prekinjena hladna veriga. Obvezno je treba zavreči živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo in ki so v poškodovani stekleni embalaži, ter konzerve, ki so kakor koli poškodovane.

icon-expand Poplavljene vrtnine in poljščine je treba zavreči. FOTO: Marko Vidmar