Pivčeva bo poslancem svoja stališča lahko predstavila v petih minutah

Potem ko je včeraj predsednik DZIgor Zorčičprejel predlog za razrešitev kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki ga je na pobudo DeSUS v DZ poslal predsednik vlade Janez Janša, je kolegij predsednika na današnji seji potrdil datum izredne seje, na kateri bodo poslanke in poslanci razpravljali o Pivčevi razrešitvi. Seja bo v ponedeljek ob 14. uri.

Kot je v predlogu zapisal Janša, v skladu s koalicijsko pogodbo predsednik vlade ministra za kmetijstvo predlaga na predlog stranke DeSUS. Ta pa da ga je obvestila, da na podlagi sklepa sveta stranke predlaga zamenjavo na ministrskem mestu. Ob tem je Janša navedel, da se Pivčevi zahvaljuje "za njeno delo v vladi v zelo zahtevnih razmerah in za uspešno vodenje resorja".

Na ponedeljkovi seji bosta Janša in Pivčeva imela vsak po pet minut časa za predstavitev svojih stališč ter dodatne pol ure za razpravo, je danes odločil kolegij.

Pivčeva se je pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli znašla sredi poletja. Očitke je zanikala, a v stranki izgubila podporo, zato je odstopila kot predsednica DeSUS, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica. Sama s te funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem poslancev DeSUS premierju Janši predlagal njeno razrešitev. Pivčeva je ocenila, da gre za njeno"diskreditacijo in likvidacijo" z vseh funkcij mimo vseh političnih in demokratičnih standardov.