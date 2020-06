Pivčeva in Sluga: Koalicijski partnerji složni, prioriteti demografija in zdravstvo

Na Brdu pri Kranju so o prioritetah v koalicijski pogodbi najprej razpravljali predsedniki strank in vodje poslanskih skupin, ki so po besedah Janje Sluga glede vsebinskih prioritet izjemno enotni. Vsebine iz koalicijske pogodbe so cilji, ki jih zastopajo vse koalicijske stranke in v SMC ne vidijo potrebe po tem, da bi si katero koli od vsebin prisvajala katera koli partnerica, je dejala Sluga.

Po njenih besedah so top tema vseh štirih koalicijskih strank demografska vprašanja in področje zdravstva. Sluga sicer pričakuje tudi različna stališča o nekaterih vprašanjih, vendar v SMC verjamejo, da so se sposobni uskladiti in priti do enotne rešitve glede obeh tem.

V SMC sicer izpostavljajo še določitev izhodne strategije za gospodarstvo, ne zgolj v luči izhoda iz sedanje krize, pač pa tudi v luči večjih vlaganj v dobra delovna mesta in v podjetja, ki so gonilo razvoja v lokalnih okoljih, a so bila doslej zapostavljena. Izpostavljajo še pospešeno gradnjo javnega stanovanjskega fonda, legalizacijo konoplje tako v zdravstvene kot rekreativne namene ter debirokratizacijo.