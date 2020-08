Pivčeva: Izkoristim vsako priložnost, da s sabo na obiske ob vikendih vzamem sinova

Kot pravi ministrica, je družina zanjo sveta in že tako najbolj trpi ravno zato, ker jo je zaradi politike postavila na drugo mesto. " Kot mama imam slabo vest zaradi občutka, da zanemarjam odnose z mojimi. In prav zato izkoristim čisto vsako priložnost, da s sabo na obiske ob vikendih vzamem sinova in tako ukradem vsaj nekaj ur, da se med ostalimi obveznostmi družim z njima ," pojasnjuje.

Priznala je, da se je preostro odzvala na prva medijska vprašanja povezana z Vinakrasom. " Ampak, ko so v politične napade name vpletli tudi otroka in moža, sem enostavno izgubila živce. Dva mandata sem v politiki in vladi, a si niti v sanjah nisem mogla misliti, da je lahko politični boj tako umazan, kot se kaže zadnje mesece, ko je situacija postala povsem histerična."

Potem ko so v medijih odjeknila nova razkritja o junijskem koncu tedna, ki ga je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec preživela v izolskem hotelu Marina in so poslanci stranke DeSUS zaradi vseh očitkov, povezanih z njenimi službeno-zasebnimi gostovanji zahtevali pojasnila, se je z daljšim zapisom na svojem Facebookovem profilu oglasila ministrica, ki je sicer na dopustu.

Takoj sem povedala, nadaljuje v svojem zapisu, da sem nočitev na Krasu plačala sama. "Zasebnih računov pa ne bom kazala medijem, ampak tistim institucijam, ki so za to zadolžene. To, da so nam na vsakem koraku tistega izleta ponudili pršut in kozarec vina, pa štejem kot del slovenske tradicije gostoljubnosti in ne za politični problem."

Še enkrat je poudarila, da z veseljem pozira na fotografijah in video posnetkih s terena, ker to razume tudi kot izraz spoštovanja do gostiteljev in ne samo kot promocijo.