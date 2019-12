Pivčeva je pripravljena odstopiti, če ji Šarec ne zaupa več

Svoje delo na projektu želi pojasniti tudi predsedniku vlade Marjanu Šarcu in se z njim iskreno pogovoriti."V kolikor bo predsednik vlade Marjan Šarec ocenil, da mi še zaupa, sem pripravljena še naprej opravljati delo kot ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V kolikor pa tega zaupanja ni ali pa, če predsednik meni, da bo moje nadaljnje ministrovanje pod vprašanjem javnosti, sem predsedniku pripravljena ponuditi svoj nepreklicni odstop," je navedla.

"Nato želim opraviti pogovor z novim vodstvom Turistično gostinske zbornice Slovenije, ki so bili moj pogodbeni partner. Še enkrat poudarjam, da sem svoje delo opravila v skladu z navodili naročnika, me pa žalosti, da so, kot se sedaj izkazuje v poročilu, celoten projekt vodili neustrezno," zapisala.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec se je prvič odzvala na informacije, ki so se pojavile v javnosti glede njenega sodelovanja na projektu SRIPT. Kot je zapisala, je danes sama prvič videla poročilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in se mora z njim najprej podrobno seznaniti.

Kot je znano, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri projektu SRIPT, ki ga izvaja Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS), ugotovilo več nepravilnosti; med drugim so bili nekateri stroški dvojno uveljavljani, pri izplačilih zunanjim izvajalcem ni revizijske sledi, obstaja tudi sum, da nekateri dokumenti niso pristni. Ministrstvo bo v treh mesecih določilo, koliko denarja bo morala turistično-gostinska zbornica vrniti.

Gospodarsko ministrstvo je izsledke poročila objavilo minuli petek, v njih pa nepravilnosti ugotovilo v okviru pogodbenih obveznosti, ki jih ima TGZS do ministrstva, ni pa obravnavalo razmerij med zbornico in posameznimi izvajalci.

Pivčeva je bila med zunanjimi sodelavci projekta med avgustom 2017 in septembrom 2018, v času, ko je bila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, to sodelovanje pa je končala dan pred nastopom funkcije ministrice. Prejšnji ponedeljek je na seji odborov DZ za kmetijstvo in gospodarstvo, na kateri so se ukvarjali z nepravilnostmi pri SRIPT, zatrdila, da sodelovanje pri projektu ni vplivalo na opravljanje njene takratne funkcije.

Pivčeva je na seji odborov povedala, da je pri projektu med drugim pripravila strokovne podlage posameznih znanstveno-raziskovalnih podlag in razvojnih projektov znotraj akcijskega načrta SRIPT, predloge za njihovo vključevanje v mednarodne partnerske povezave in EU-iniciative, pa tudi pregled možnosti internacionalizacije za pridobivanje evropskih sredstev ter pregled in svetovanje glede mrež mednarodnih partnerstev za namen internacionalnih vsebin akcijskega načrta. Zagotovila je, da je gradiva za vse naštete aktivnosti pripravljala sama.

Za svoje delo pri projektu je ministrica, kot je navedla, po odštetju in plačilu vseh prispevkov ter po plačilu akontacije dohodnine prejela manj kot 20.000 evrov.

Gospodarsko ministrstvo je zaradi ugotovitev glede projekta tožilstvu naznanilo sum kaznivih dejanj goljufije, goljufije na škodo EU in ponarejanja listin pri projektu SRIPT zoper TGZS, njeno takratno direktorico Klavdijo Pergerin druge fizične osebe. Upravni odbor TGZS je Pergerjevo najprej razrešil z mesta koordinatorke projekta SRIPT, nato pa tudi z mesta predsednice zbornice.

Šarec: Kot ministrica dela zelo dobro, revizije pa še nisem prebral

Šarec je v izjavi v DZ danes ocenil, da Pivčeva na svojem resorju dela zelo dobro. Revizije projekta SRIPT, pri katerem je gospodarsko ministrstvo ugotovilo nepravilnosti, pa še ni prebral. "Ko bom prebral in bo prišel čas za to, se bomo odločali. Danes težko sodim," je dejal.

Predsednik DeSUSKarl Erjavec je glede Pivčeve, ki sodi v kvoto DeSUS in se poteguje tudi za predsedniški stolček v stranki, danes dejal, da bo odločitev o nadaljnji ministrski usodi Pivčeve prepustil premierju. "Veliko ljudi prelaga odločitev v moje roke," je to v izjavi novinarjem ob robu seje DZ komentiral Šarec. Po njegovih navedbah ima sicer Erjavec legitimno pravico izraziti mnenje.

A če so trenja v kakšni stranki, Šarec pravi, da ni treba nanj prelagati odgovornosti, "da bi sodil, kdo je primeren za vodenje stranke ali kaj podobnega". Dejal je, da bi morali biti vsi skupaj odgovorni, spomnil pa je tudi na pomembnost današnje seje DZ. Po njegovih navedbah mora DZ danes potrditi zakon o izvrševanju proračunov in interventni zakon, "potem pa se bomo pogovarjali".