Pivčeva na razgovor k Janši, v stranki DeSUS pričakujejo odziv

Prvaki koalicijskih strank so v ponedeljek z Janšo razpravljali o končni usodi ministrice, ki pa še vedno ni povsem jasna, saj so se v Janševem kabinetu zavili v molk.

Koalicija je o razmerah v stranki DeSUS razpravljala že na rednem ponedeljkovem srečanju, a odločitev ni sprejemala.Aleksandra Pivec je bila namreč v tujini in se premier z njo še ni uspel pogovoriti.

"Razumem, da je korektno, da opravi razgovor z ministrico, ki je delala v tej vladi," je po srečanju dejal Tomaž Gantar. Na vprašanje, ali bi lahko bil torek zadnji dan v službi Pivčeve s polnimi pooblastili, pa je odvrnil, da ne ve, kakšen bo v torek dogovor in "kaj se bo navsezadnje sama odločila: ali odstopiti ali čakati na razrešitev".

Nekdanja predsednica DeSUS Pivčeva je na poziv sveta stranke k njeni razrešitvi z vladne funkcije ocenila, da gre za njeno "diskreditacijo in likvidacijo"z vseh funkcij mimo vseh političnih in demokratičnih standardov. Gantar pa vztraja, da je bil postopek v skladu z vsemi pravili, ki veljajo v stranki in so bila sprejeta demokratično.

Premier Janez Janša je v pogovoru za medij, ki je blizu stranki SDS, v ponedeljek dejal, da koalicijska pogodba jasno predvideva, za katere resorje katera koalicijska stranka prevzema odgovornost in kdo predlaga kandidate za ministre, ob tem pa da morajo biti kandidati kompetentni in imena usklajena s koalicijskimi partnerji. "V prihodnjih dneh bodo dileme dobile odgovore," je dejal in ocenil, da bo stranka DeSUS še naprej sodelovala v koaliciji.