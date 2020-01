Pivčeva naj bi že danes govorila s Šarcem in Erjavcem

Aleksandra Pivec, ki pravi, da jo je napoved Karla Erjavca o odstopu z mesta ministra za obrambo presenetila, je že v soboto dejala, da se želi z njim o tem še pogovoriti. A glede na Erjavčevo izjavo, da se poslavlja iz aktivne politike in javnega življenja, možnosti, da bi si premislil, bržkone ni. Kljub temu je v nedeljo zvečer za Televizijo Slovenija napovedala, da bo danes poskušala z njim vzpostaviti stik.

Napovedala je tudi srečanje s premierjem Marjanom Šarcem in dejala, da pričakuje odkrit pogovor o prihodnosti koalicije. Z Erjavčevim odhodom iz vlade se bo sicer sprostilo mesto ministra za obrambo in v DeSUS bodo morali predlagati novega kandidata. Če bi se pojavila možnost rekonstrukcije vlade, pa je Pivčeva na kongresu dejala, da bi si želela, da bi DeSUS prevzel ministrstvo za delo. To je zdaj v kvoti SMC, kjer o menjavi ne razmišljajo.