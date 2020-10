Pivčeva napovedala, da bo ostala v politiki: 'To je zgolj izziv za nov začetek'

Aleksandra Pivec se je svojim podpornikom oglasila prek Facebooka, kjer je zapisala, da zaključuje priprave na "dan, ki predstavlja pomembno prelomnico ne samo za mene osebno, ampak je pomemben mejnik v političnem prostoru Slovenije". Ponovno je poudarila, da je za njo dolgo obdobe "medijskih in političnih diskreditacij" in da je "očitno postala moteč element slovenskega političnega prostora".

Po njenih besedah "primer tako načrtnega in pritlehnega rušenja posameznega politika v zgodovini samostojne Slovenije težko najdemo". Današnjo izredno sejo vidi kot "priložnost, da pred poslankami in poslanci, ki bodo glasovali o moji razrešitvi, spregovorim o teh igrah".

Svojim podpornikom se je zahvalila. "Tistim, ki me boste na moji poti na zadnjo 'sodbo' pospremili v Državni zbor, naj povem, da mi boste s tem dali še dodaten pogum in moč, da svoje zadnje dejanje opravim odločno in pokončno, kot zmorem in znam," je zapisala in dodala, da bo ta dan "pomenil zgolj konec ene od mojih življenjskih poti".

Pivčeva pa, kot še lahko sklepamo iz njenega zapisa, namerava ostati v politiki: "Moj umik ne pomeni konca mojega političnega delovanja, ampak predstavlja zgolj izziv za nov začetek."

Bo razrešena ali bo odstopila?

Pivčeva se je morala poleti soočiti z očitki zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Ker je izgubila podporo poslanske skupine in sveta stranke, je odstopila kot predsednica DeSUS, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica.

Sama s te funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem poslancev DeSUS premierju Janezu Janšipredlagal njeno razrešitev. Pivčeva je na drugi strani ocenila, da gre za njeno "diskreditacijo in likvidacijo" z vseh funkcij mimo vseh političnih in demokratičnih standardov.

Ker gre za predlog koalicijske stranke in ob dejstvu, da so jo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB želele interpelirati, bo DZ Pivčevo po pričakovanjih razrešil. Pivčeva ima sicer možnost, da po uvodnem nagovoru oz. pred predvideno štiriurno razpravo poslancev o predlogu za razrešitev poda svoj odstop. DZ bi se nato s tem seznanil in le ugotovil, da ji je prenehala funkcija.

Najverjetnejši naslednik Pivčeve je državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek, ki je za sobotno Delo potrdil, da se je že sestal z Janšo.

Ministre imenuje in razrešuje DZ na predlog predsednika vlade. Minister je razrešen, če predlog za razrešitev podpre večina poslancev, ki so glasovali. DZ je doslej ministre razrešil v šestih primerih, in sicer štirikrat na predlog predsednika vlade, dvakrat pa po interpelaciji.