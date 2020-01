Pivčeva odgovarja Erjavcu: Ne nameravam ugrabiti stranke

Karl Erjavec je v pismu članom pred sobotnim kongresom poudaril, da ne želi, da bi DeSUS vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje in ne čuti pripadnosti DeSUS, pa tudi, da ga je strah, da bo moral opazovati, kako so jim ugrabili stranko. Obenem jih je pozval, naj ne dovolijo, da bi DeSUS padel v primež drugih strank.

Aleksandra Pivecje sicer pismo prejela kot članica sveta DeSUS in se sprva vprašala, ali se nanaša nanjo. Potem pa je zatrdila, da njej ne gre za kariero, saj to že ima in se zanjo tudi ne boji, ne glede na rezultat kongresnih volitev.

Na vprašanje, ali bi v primeru zmage na volitvah šla kdaj tudi v potencialno drugo vlado, je odgovorila, da o tem ne želi govoriti, tudi razmišljala ni o tem. Prav tako je navedla, da ni imela "z nikomer, ne z leve ne z desne strani" nobenih pogovorov. "Smo partner sedanje koalicije, mislim, da v koaliciji in tudi s predsednikom vlade sodelujemo dobro. Prav gotovo bodo vsi naši napori tudi v primeru moje izvolitve usmerjeni v to, da ostanemo konstruktiven in močan partner te koalicije," je zagotovila. Če se v prihodnosti zgodi kaj drugega, pa ne želi špekulirati, kaj in s kom se bodo pogovarjali.

Ravnanja predsednika vlade Marjana Šarca, ki je Erjavca okaral zaradi ravnanja ob odhodu slovenskih vojakov iz Erbila, ne razume kot podpore njej. Pač pa meni, da je bil premier v predkongresnem času korekten, da v duhu predvolilnega strankarskega dogajanja s premierjem nikoli nista imela pogovora, ki bi bil namenjen temu, in da ji "na ta način tudi ni izkazal kakšne posebne podpore".

Spregovorila je še o sobotnem kongresu in pobudah, naj volitve predsednika spremljajo opazovalci oziroma notar. Kot je dejala, je slišala, da "tak amandma prihaja s terena", da pa bi moralo biti v interesu vseh kandidatov, da ni dvoma v poštenost volitev.