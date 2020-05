Pivčeva: Končna odločitev o sodelovanju v Janševi vladi konec junija

V zadnjih tednih naj bi se v stranki DeSUS širila napetost in pojavljalo nezadovoljstvo. Članstvo je sprva razburila nedavna Ukomova diplomatska pošta Svetu Evrope, ki je govorila o domnevno komunističnih slovenskih medijih. Sledil je Logarjev spremni dopis poročilu Evropski komisiji ter Janševa basen o vojni z mediji. O spornih zapisih v DeSUS niso bili obveščeni in poudarjajo, da ne gre za skupna stališče vlade.

Gantar: Če SDS ne bo spremenil načina dela, se v koaliciji ne vidimo več

Po poročanju Dnevnikaje zdravstveni minister iz vrst stranke DeSUS Tomaž Gantardejal, da se, če največja vladna stranka ne bo spremenila načina dela in upoštevala zahteve stranke DeSUS, ti v koaliciji ne vidijo več. Ena od stvari, ki je za DeSUS "izjemno moteča", je po Gantarjevih besedah odpiranje ideoloških tem, k čemur se vedno znova zateka prav največja vladna stranka SDS, še piše Dnevnik.Zdravstveni minister je sicer za četrtek sklical izredno sejo sveta stranke, na kateri bodo po njegovih besedah znova postavili zahtevo, da se ideoloških tem ne odpira.

Na vprašanje, ali podpira Gantarjevo stališče do odhoda iz koalicije, če SDS ne bo prenehal odpirati ideoloških tem, je Pivčeva v oddaji 24UR ZVEČER odgovorila: "Če ne bi podpirala tega, ne bi sklicali seje sveta. Svet stranke pa bo dal najini odločitvi legitimnost."

Gantar je napovedal, da bodo na seji sveta postavili meje stranki SDS, kar zadeva odpiranje ideoloških tem.

Po tem kriznem obdobju epidemije je čas za vsebinska vprašanja, pravi Pivčeva. "Na mizo želimo dati vsebinske predloge, ki smo jih zapisali v koalicijski pogodbi. Gre za zakon o demografskem skladu, ustanovitev urada za demografska vprašanja in zakon o zdravstvenem zavarovanju in dolgotrajni oskrbi. To so za nas ključne vsebine, zaradi katerih je DeSUS tudi vstopil v koalicijo. Seveda smo vedeli, da bomo imeli nekatere ideološke poglede različne, ampak glede na to, da so se ti začeli dogajati že precej kmalu, bomo v prihodnje jasno dali vedeti, da če bomo vsebinska vprašanja obravnavali in bodo ta stalno motena z odpiranji ideoloških tem, pri katerih se razdvajamo, se bo na neki točki treba odločiti, ali ima smisel nadaljevati."

Prav stališča, ki se objavljajo kot stališča vlade, ali gre za depeše ali spremne dopise, so nesprejemljiva, dodaja Pivčeva. "Druga zadeva je osebno izražanje mnenja, ki ga v demokratični družbi seveda lahko izkažemo, in tudi k temu lahko podamo naše mnenje, da je neprimerno. Predvsem kar zadeva skupne vladne vsebine, bomo dali jasno vedeti, da se nam ne zdi primerno in da bo na neki točki to tako zelo problematično, da z njimi ne bomo mogli sodelovati."

Na vprašanje, ali meni, da lahko DeSUS zajezi dolgoletno Janševo navado odpiranja ideoloških tem, pa je dejala: "Predvsem mislim, da je treba povedati, da bo, če želimo sodelovanje v tej vladi, enostavno treba nekje potegniti črto, se lotiti vsebin in izključiti ideološka vprašanja. V nasprotnem primeru to sodelovanje ne bo mogoče. O tem bomo morali zelo kmalu odločati, ali nadaljujemo ali ne."

Kje bodo postavili meje, kdaj se bodo odločali, ali stranka SDS in Janez Janša spoštujeta zavezo, da ne odpirata ideoloških tem? "O tem bomo govorili na svetu stranke in se tudi dogovorili, v kakšnem roku bomo poskušali z vsebinskimi vprašanji doseči soglasje. Potem se bomo tudi dogovorili, da v tem času budno spremljamo in se odzivamo na vse morebitne ideološke vsebine, nato bomo spet sklicali svet stranke in se na njem odločili, ali nadaljujemo ali ne."

Pivčeva je napovedala, da bodo dokončno odločitev sprejeli konec junija."Če bi bila kakšna večja nasprotovanja in razhajanja že vmes, pa po potrebi tudi takrat."

Pivčeva: Ne sprejemamo ideoloških razdvajanj v političnem prostoru

Stranka DeSUS je stopila v vlado na podlagi koalicijske pogodbe, hkrati pa je želela zagotoviti stabilnost države in jo rešiti pred politično krizo, ki jo je po besedah Pivčeve povzročil prav Šarec s svojim odstopom, je Pivčeva dejala že na popoldanski novinarski konferenci. Poudarila je, da bodo v koaliciji ostali, dokler bodo lahko izpolnjevali cilje iz koalicijske pogodbe. Dejala je, da poskus vnašanja ideoloških tem in vsebin v stranko samo kaže, da so postale moteč element tako za levo kot desno politično opcijo. Ob tem je dejala, da dopuščajo različna mnenja znotraj stranke, ključno pa je, da to ne pomeni njene destabilizacije.

"Ne sprejemamo ideoloških razdvajanj v političnem prostoru," je dejala Pivčeva in opozorila na zahtevno obdobje, ki nas čaka po epidemiji. Upokojencev in mladih ne zanimajo več ideološka razdvajanja, saj se od njih ne da živeti, je dejala. Če vsebinskih zahtev ne bo mogoče izpeljati in se bodo še naprej zapletali z različnimi ideološkimi spopadi, bo po njenih besedah čas za premislek, ali ima to sodelovanje smisel nadaljevati.