Pivčeva: Kot podpredsednica vlade sem dolžna opravljati obveznosti

Ob tem so se pojavila vprašanja, kaj odstop z vrha stranke pomeni za njeno mesto podpredsednice vlade in kmetijske ministrice. V skladu z zakonom o vladi sicer funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada. Doslej so bili vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank. Pivčeva naj bi se sicer včeraj poslovila od treh prvakov strank.

Danes pa je Pivčeva v kratki izjavi glede njenega dela v vladi zapisala, da so bili "z odstopom ministrice dr. Aleksandre Pivec kot predsednice stranke ustvarjeni pogoji, da je Svet stranke sprejel zakonite sklepe za sklic izrednega kongresa. Vsa ostala dejanja bi bila nezakonita in nedemokratična." Dodajajo, da je Pivčeva kot podpredsednica vlade dolžna opravljati svoje obveznosti "tako, kot je najbolje za državljanke in državljane in kot ji nalaga predsednik Vlade RS".