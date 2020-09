Pivčeva ne bo več podpredsednica vlade. Bo 'padla' tudi kot ministrica?

Znano je, da je med premierjemJanezom Janšo inAleksandro Pivecprecej več kemije kot med Janšo in Tomažem Gantarjem, novim začasnim zastopnikom Desusa. A vse kaže, da se bo premier na račun trdnosti koalicije odrekel Pivčevi. Jutri bo namreč na sestanku koalicije Gantar prevzel vse posle v imenu Desusa in zelo verjetno na predlog koalicije vendarle začasno sprejel funkcijo podpredsednika vlade, s katero bo vsaj na simbolni ravni pokazal, kdo bo odslej glavni.

Ker poslanci Desusa vztrajajo, da Pivčeve nočejo več za ministrico, je na potezi Janez Janša, ki jo, čeprav je veljala za njegovo največjo zaveznico, v vladi utegne pozvati k odstopu. Neuradno s tem večjih težav nima, a še prej od Desusa pričakuje, da mu predlagajo novo ime. Tu pa se zaplete, saj je njihov kadrovski bazen na področju kmetijstva precej plitek. Kandidata torej intezivno iščejo, nekateri v sili omenjajo tudi državnega sekretarja Jožeta Podgorška, ki pa se je nekaterim poslancem zameril s svojim zadnjim pismom, v katerem je Pivčevi izrazil podporo.