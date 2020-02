Pivčeva si na terenu ogleduje nastalo škodo, najhuje v Slovenski Bistrici

Kmetijska ministrica se je po kriznem sestanku s predstavniki Zavoda za gozdove odpravila na teren, na ogled škode, ki jo je povzročil močan veter. Medtem še naprej ocenjujejo nastalo škodo, a po prvih podatkih je veter tokrat slovenskim gozdovom prizanesel.

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je danes na kriznem sestanku srečala s predstavniki Zavoda za gozdove in se seznanila z razsežnostmi vetroloma ter predvideno sanacijo po včerajšnjem močnem vetru, ki je podiral drevesa. Po sestanku so se odpravili na teren, kjer si bodo ogledali nastalo škodo. Sprva pa so se odpravili v Šenčur na ogled škode, ki jo je vetrolom povzročil konec preteklega tedna, je potrdil direktor Zavoda za gozdove, Damjan Oražem. "Včeraj smo imeli veliko srečo, v nasprotju z velikim delom Evrope. Ujma, ki je bila drugje zelo huda, nas je zaobšla. Včeraj tako ni bilo nove katastrofe, čeprav so bile napovedi zelo slabe. V Sloveniji je padalo posamično drevje. Največja škoda je nastala zaradi močnega vetra na Pohorju in v Dravski dolini,"je dodal Oražem. Po prvih podatkih je močan veter tokrat prizanesel koroškim gozdovom Po doslej zbranih podatkih močan veter v ponedeljek v gozdovih na Koroškem ni povzročil večje škode, pa je sporočil vodja slovenjgraške območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Branko Gradišnik. Drevesa je podiralo predvsem na območjih, kjer je bila stabilnost gozdov prizadeta že v preteklih ujmah. Bolj točni podatki o količini podrtega drevja bodo znani v prihodnjih dneh. Močan veter je v ponedeljek po Koroški največ težav povzročal na območju občin Podvelka, Muta, Mežica in Mislinja. Veter je razkril nekaj streh in podiral drevesa ter posledično oviral promet, težave pri oskrbi z elektriko so bile na nekaterih območjih v Radljah ob Dravi in v Mežiški dolini. V Mežici, kjer je bil zaradi divjanja vetra aktiviran občinski štab civilne zaščite, danes pristojni in domačini odpravljajo oceno nastale škode na objektih in infrastrukturi. Lokalne ceste, ki so bile zaprte zaradi podrtega drevja, so že vse odprte in normalno prevozne. Na mežiški osnovni šoli, kjer je veter odkril nekaj strešne kritine, danes pouk poteka normalno. Streho si bo danes ogledal krovec in začel s popravili, je pojasnil direktor občinske uprave Občine Mežica Blaž Šaloven. Pojasnil je še, da je za oceno škode po ujmi na območju občine še prezgodaj, vendar po prvih ugotovitvah na srečo ni pretirano visoka."Verjetno jo bomo lahko merili v nekaj tisoč evrih,"je dodal Šaloven.

Veter je podiral posamična drevesa. FOTO: POP TV

V Podravju ocenjujejo škodo po vetru, najhuje v Slovenski Bistrici V Podravju medtem še ocenjujejo škodo, ki jo je močan veter povzročil v nedeljo in ponedeljek. Najhuje je bilo v Slovenski Bistrici, kjer je po doslej zbranih podatkih delno ali v celoti razkrilo strehe kar 75 objektov. Kot je povedal bistriški podžupan Stanislav Mlakar, je šlo večinoma za zasebne stanovanjske hiše. Ob odkritih strehah je veter poškodoval tudi tri avtomobile, veliko je bilo podrtega drevja, ne le v višje ležečih predelih pohorskih gozdov, pač pa tudi v mestnem parku. Škodo sta utrpeli osnovni šoli v Šmartnem na Pohorju in v Tinju, kjer je odkrilo del streh. Medtem ko so v Tinju poškodbe manjše in so jih že sanirali, je v Šmartnem odtrgalo okoli 150 kvadratnih metrov kritine, vendar pouk poteka normalno. "V veliki večini gre za zasebne hiše, kjer so stanovalcem na pomoč najprej priskočili gasilci in strehe prekrivali s folijo, če bi prišlo do padavin,"je povedal Mlakar in dodal, da je pri pomoči v ponedeljek sodelovalo 115 gasilcev iz desetih tamkajšnjih prostovoljnih društev. Ti tudi danes še opravljajo ogled območja z drevesi, ki bi jih zaradi poškodb morda morali podreti, da ne bi ogrožali varnosti ljudi. Po dosedanji oceni naj bi škoda samo zaradi poškodovanih streh znašala okoli 120.000 evrov, zagotovo pa bo vsaj še toliko denarja potrebnega tudi za odpravljanje posledic v naravi in čiščenja površin. Organiziranega popisa škode ne bodo opravljali, saj škoda ne bo presegla višine, predpisane v primeru naravnih katastrof, ko bi lahko računali na državno pomoč.

Pivčeva si danes ogleduje nastalo škodo. FOTO: POP TV