17 let je bila kmetijska ministrica in predsednica Desusa Aleksandra Pivec zaposlena v Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj. Kar nekaj let kot direktorica, 12 let pa kot raziskovalka v okviru njihove skupine za interdisciplinarne raziskave in razvoj. Na prvi pogled nič spornega, saj gre za ustanovo, ki ima kar nekaj raziskovalnih projektov.

A problem nastane leta 2016, ko Pivčeva zapusti Ptuj in stopi na politični parket. Kjub zahtevnim funkcijam, ne le ministrice, ampak tudi predsednice vladne stranke, ostane tam zaposlena. Kaj je vsa ta leta dodatno raziskovala, Pivčeva javnosti ne želi pojasniti.