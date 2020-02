Pivčeva verjame v korektno in enakovredno sodelovanje strank nove koalicije

"Ti protesti odražajo neko splošno stanje, ki smo mu priča v zadnjem obdobju, vse od trenutka, ko smo se štiri stranke za mizo začele pogovarjati o morebitnem sklepanju kompromisov za programski del in o sestavi nove koalicije. Mislim, da to vzdušje ni dobro, je pa seveda legitimno in v skladu z demokratičnimi vrednotami in standardi. A tokrat ni čas za razdvajanje, saj nas na mizi čaka veliko problemov, ki se jih moramo lotiti nemudoma in takoj. To je pravzaprav čas, ko je treba presegati tovrstne aktivnosti, sesti za mizo in se pogovarjati o vsebinah, sklepati kompromise in reševati probleme, ki so prisotni v družbi," je o napovedanem protestu, naslovljenim Proti koaliciji sovraštva, povedala predsednica Desus Aleksandra Pivec.

Na vprašanje, če meni, da protesti ne morejo prepričati poslancev stranke, da si premislijo glede sodelovanja v koaliciji, je Pivčeva odgovorila, da so na organih stranke sprejeli precej enotno odločitev, saj je 90 odstotkov članov podprlo sodelovanje. "Meni je bil to signal za podpis koalicijske pogodbe in signal, da Desus želi pretrgati tovrstna razdvajanja, ki se zdaj v javnosti pojavljajo, da se želimo pogovarjati o istih vsebinah," je povedala in dodala, da kot stranka ne želijo biti del okolja, v katerem se pojavljajo takšni protesti in grožnje, ker meni, da to ni dobro za naše okolje.