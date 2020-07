Pivčeva z družino dva dni na Krasu: kdo je plačal račune, ne želi pojasnjevati

Kot poroča Dnevnik , je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec konec junija z družino raziskovala lepote Krasa. To ne bi bilo prav nič sporno, če ne bi tam bila na povabilo vinske družbe Vinakras. Njen obisk – družbo so ji delali tudi soprog in dva sinova – je podjetje ovekovečilo v promocijskem videu.

Na Krasu je Pivčeva z družino preživela dva dni, in sicer 25. in 26. junij. V okviru tega so morali nekje tudi prenočiti, ker pa družba Vinakras spada pod resor kmetijskega ministrstva, se seveda poraja vprašanje o tem, ali je bil upoštevan zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pa seveda sam etični kodeks.

Kot gostja v oddaji 24UR ZVEČER je ministrica odgovarjala na vprašanje v povezavi z izvršnim odborom Desusa, ko pa jo je voditelj Uroš Slakpovprašal o njenem obisku na Krasu, se je vidno razburila. Povedala je, da je šlo za delno zasebni in delno službeni obisk: "Prvi dan obiska je bil popolnoma zasebne narave v popolnoma zasebnem angažmaju, šlo je za praznični dan. Drugi dan sem bila res gostja podjetja Vinakras, kjer sem opravila vrsto sestankov, na večernem delu programa otvorila prenovljeno dvorišče vinske kleti, zato mislim, da so navedbe v članku popolnoma lažne in ne vem, zakaj je zadnje čase toliko diskreditacij s strani medijev."