Pivčevi hotel plačala izolska občina, račun večkrat 'popravljen'

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je 12. junija v Izoli skupaj s tamkajšnjim županom (in tudi strankarskim kolegom) Danilom Markočičem urejala projekt ribiškega muzeja, nato pa obisk - skupaj s sinovoma - podaljšala čez vikend. Prenočitev v hotelu Marina pa je za vse tri plačala izolska občina, poroča Televizija Slovenija.

Občina Izola je v hotel predhodno poslala naročilo za dve sobi s pogledom na morje od 12. do 14. junija. Štiri dni pozneje je hotel občini izdal račun za plačilo 454 evrov. Z njega naj bi bilo razvidno, da gre za hotelske storitve za Pivčevo in njena dva sinova.

Ko so jo novinarski kolegi z RTV Slovenija v telefonskem pogovoru povprašali o njenem 'dopustovanju' na Obali, jih vprašala, zakaj je treba delati cirkus, in pojasnila, da je bil obisk Izole v celoti služben. Dodala naj bi, da ni nameravala ostali v Izoli, a da naj bi jo župan Markočič preprosil, da ostane zaradi ribiške problematike. Pivčeva je povedala še, da so v soboto ves dan pluli z ribiško barko in se z ribiči pogovarjali o koncesijah.

Je pa dan pozneje na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo z morja in pripisala: "Čas, ko pogled in zvok morja umirita misli in povežeta ljudi. Čas za najdražje, čas za družino."