So Pivčevi, ki je politično vse bolj osamljena, šteti dnevi?

Ne proračunska seja vlade, prioriteta kmetijske ministrice Aleksandre Pivec je bila danes nekje drugje. Po prespani noči je o sagi svoje razrešitve povedala: "Mislim, da je bilo to eno izjemno težko, hkrati pa posebno obdobje številnih diskreditacij in pa seveda poskusa likvidacije. Jaz trdno stojim za svojimi stališči in seveda pri tem bom vztrajala do konca."

Premier Janez Janšaje včeraj ni pozval k odstopu, pravi. Ampak? "Povedal mi je pač jasno zahtevo naše poslanske skupine, od koder ta potreba ali pa poziv k razreštvi tudi izvira. On kot predsednik vlade je seveda dolžan slediti tej zahtevi koalicijske partnerice. Zato tudi popolnoma pričakovan pogovor v smeri tega, da bo ta razrešitev v državnem zboru predlagana."

Še pred seznanitvijo državnega zbora z razrešitvijo Pivčeve, se je premier Janša danes osebno seznanil z Jožetom Podgorškom, ki ga DeSUS predlaga za novega kmetijskega ministra in ga je neuradno pripravljen postaviti na mesto Pivčeve. A padlo prvo damo DeSUS še pred tem čaka glasovanje o razrešitvi, kjer pa so jo koalicijski partnerji že prečrtali.

Janja Sluga, vodja poslancev SMC, je včeraj povedala: "Moje osebno stališče je, da je stranka svoje povedala."Se pravi je poslance DeSUS treba poslušati? "Jaz mislim. Ne poslance. Govorimo o mennju stranke, zdaj ne govorimo več o menenju poslanske skupine."

"Verjetno bi jaz poskušala malo bolj elegantno izpeljati ta odhod iz politike. Na žalost gospa Aleksandra Pivec to stvar dolgo časa vleče, zato se potem tudi slika lahko slabša," pa meni Ljudmila Novak, evropska poslanka iz vrst Nove Slovenije.

Pričakovano ji podporo odrekajo tudi v opoziciji, kjer so proti Pivčevi že pred tem vložili interpelacijo. Marjan Šarec, predsednik LMŠ, je ob tem povedal: "Me veseli, da je vložitev naše interpelacije sprožila razmislek pri predsedniku vlade. Je pa to vse skupaj farsa. To je dejstvo."

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovecpa: "Mislim, da je bil čas za to že ob prvih dvomih o integriteti ministrice Pivec. Je pa včeraj še zadnjič pokazala to svojo aroganco, če jo tako imenujem. S tem, ko pač po vseh teh kalvarijah ni pripravljena niti sama odstopiti."

Maša Kociper, vodja poslancev SAB, je prav tako povedala, da bodo glasovali za razrešitev: "Mi samo upamo, da se bo ta saga zdaj kmalu končala," je dejala.

Iz čistega političnega plavanja proti toku, bi jo podprla le Jelinčičeva SNS. Medtem, ko poslanci SDS potihem upajo, da bo Pivčeva na razrešitveni seji predstavila svojo plat. Nato pa se izognila neizbežnemu glasovalnemu porazu in odstopila sama. Kot nekoč – v primeru znamenitih kant – že njen strankarski predhodnik Karl Erjavec.