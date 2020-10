Bo kmetijska ministrica Pivčeva jutri razrešena? So še možna presenečenja?

Po napovedih koalicije in opozicije Pivčevo jutri čaka zanesljiva razrešitev. Pa so možna še kakšna presenečenja?

Pivčeva se je pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli znašla sredi poletja. Očitke je zanikala, a v stranki izgubila podporo, zato je odstopila kot predsednica stranke DeSUS, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica. Sama s te funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem poslancev DeSUS premierju Janši predlagal njeno razrešitev. Pivčeva je ocenila, da gre za njeno"diskreditacijo in likvidacijo" z vseh funkcij mimo vseh političnih in demokratičnih standardov.