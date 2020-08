Pivčeva: V primeru nezaupnice ne nameravam prestopiti v SDS

Politična usoda predsednice Desusa Aleksandre Pivec je še naprej negotova. Pivčeva je prekinila medijski molk in dejala, da verjame v podporo na terenu. V primeru izglasovane nezaupnice pa kategorično zavrača možnost prestopa v SDS. Pred političnim obračunom so jo znova podprle tudi nekatere kmetijske organizacije, pri tem pa so si izposodile kar staro pismo Sindikata kmetov, napisano v času njene afere SRIPT.

Gre za podporo združenja vinarjev, prašičerejcev in treh območnih enot kmetijsko-gozdarske zbornice, ki premierja Janeza Janšo in člane Desusa pozivajo, naj ne zamenjajo ministrice Aleksandre Pivec. Pri podpori pa se je očitno tako mudilo, da so besedilo pisma dobesedno prekopirali kar iz lanskega pisma podpore Sindikata kmetov, ob ministričini aferi SRIPT, so danes odkrili kolegi s časnika Dnevnik. Se pa Aleksandri Pivec najverjetneje odpira še ena strankarska fronta. Pokrajinski odbor Južna Primorska se bo sestal v četrtek in po pričakovanju odločal o zaupnici svoji predsednici. Glede na široko nezadovoljstvo v tem delu stranke - sinoči so bili kritični tudi v izolskem občinskem odboru - pa si prva dama Desusa lahko obeta še nezaupnico številka štiri. Čeprav sama zaradi procesnih zadev z zapisniki govori le o eni nezaupnici. Ministrica je sicer v intervjuju za Večermed drugim zagotovila, da je plačan račun za bivanje na Krasu že poslala KPK. Račune bo pokazala tudi poslanski skupini. Zgodba okoli njenega bivanja na Krasu je Pivčevo, kot pravi, presenetila, zato je "mogoče reagirala nekoliko bolj čustveno". Ob tem je navedla, da je račune sama poslala na KPK, še preden je prišel poziv. icon-expand Politična usoda Aleksandre Pivec ostaja negotova. FOTO: Miro Majcen Prepričana je, da ne gre za poskus lobiranja. "Takšnih obiskov na terenu sem naredila na stotine v obeh mandatih," je dodala. "O popravljanju računov nisem vedela nič," pa je dejala o svojem junijskem obisku v Izoli."Res je, da je bila ena soba rezervirana za varnostnike. Tam je prišlo do nesporazuma, saj so varnostniki istočasno rezervirali drugo lokacijo. Soba je torej ostala prazna, občini pa je bila zaračunana, saj je nihče ni odpovedal," je pojasnila. Želela je sicer, da otroka prenočita z njo v sobi, zato sta bili na računu izpisani njuni imeni. Zvečer so bili skupaj v hotelu, potem pa sta šla prespat k prijateljem. Odnos s poslansko skupino DeSUS pa ocenjuje kot zelo dober. "Presenetilo pa me je, (...) da je takšne stvari treba komunicirati prek medijev," je povedala o zahtevi poslancev po pojasnilih.