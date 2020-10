Nove spremembe: podpredsedniki vlade varovani tudi po prenehanju funkcije

Slovenska policija bo odslej varovala tudi nekdanje podpredsednike vlade, je s spremembo uredbe o varovanju oseb določila Janševa vlada. Tudi po prenehanju funkcije jim bo pripadalo najprej trimesečno varovanje po tretji stopnji in nato dodatni trije meseci po četrti. Neuradno bo tudi sedaj že nekdanja predsednica DeSUS, kmetijska ministrica in podpredsednica v Janševi vladi, Aleksandra Pivec, tako imela večmesečno policijsko varovanje.

Vlada je v četrtek sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija oziroma je spremenila 7. člen te uredbe, ki sicer določa, da policija po tretji stopnji varuje predsednika državnega zbora, podpredsednika vlade, zunanjega, notranjega in obrambnega ministra, izvoljenega predsednika republike od izvolitve do prevzema funkcije. Poleg tega pa po tretji stopnji varovanje pripada tudi bivšemu predsedniku republike in bivšemu predsedniku vlade"en mesec po prenehanju opravljanja funkcije". V času opravljanja funkcije tako predsedniku republike kot premierju pripada višja stopnja varovanja. In tem dosedanjim osmim alinejam, koga vse varuje policija, so včeraj dodali še deveto. Policija bo tako odslej po tretji stopnji varovala tudi "bivšega podpredsednika Vlade Republike Slovenije še tri mesece po prenehanju opravljanja funkcije podpredsednika vlade". Dosedanje enomesečno varovanje po prenehanju funkcije so obenem spremenili v trimesečno za vse nekdanje funkcionarje, tako predsednika vlade kot republike, ter (kot že omenjeno) podpredsednika vlade. Spremenili so tudi 8. člen iste uredbe, ki govori o varovanju četrte stopnje. Tudi tu so dodali novo alinejo, ki govori o varovanju"bivšega podpredsednika Vlade Republike Slovenije tri mesece po prenehanju trimesečnega varovanja po tretji stopnji".

Prva stopnja varovanja sicer pripada šefu tuje države na državniškem, uradnem in delovnem obisku v Republiki Sloveniji. Policija pa po drugi stopnji varuje predsednika republike in premierja.

Neuradno bo s tem tudi nekdanja podpredsednica vlade Aleksandra Pivec, ki je morala zaradi afere Vinakras sprva oditi z mesta predsednice DeSUS, nato pa je bila prisiljena odstopiti tudi kot kmetijska ministrica, dobila kar šestmesečno varovanje - sprva trimesečno po tretji stopnji, nato pa še trimesečno po četrti stopnji. Na policiji so nam potrdili, da v skladu z Uredbo o varovanju oseb, prostorov, objektov in okolišev, podpredsednikom vlade, po prenehanju opravljanja funkcije, pripada trimesečno varovanje po tretji stopnji. "Omenjeno varovanje obsega preventivno-operativne ukrepe tehničnega in fizičnega varovanja. Podatka o stroških za posamezno varovano osebo ne vodimo." Z vprašanjem, kolikšen je strošek večmesečnega varovanja, smo se obrnili na vlado. Odgovora še nismo prejeli. Janševa vlada je sicer že ob svojem nastopu sredi marca sprejela dopolnitev uredbe in s tem omogočila, da je policija po tretji stopnji (poleg omenjenih predsednika DZ, zunanjega, notranjega in obrambnega ministra, ki jim je to varovanje že pripadalo) varovala tudi podpredsednika - gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in ministrico Pivčevo. Toninu je tovrstno varovanje že pripadalo kot obrambnemu ministru.

icon-expand Pivčeva je morala oditi z mesta predsednice Desusa, podpredsednice vlade in kmetijske ministrice. FOTO: Damjan Žibert

Spomnimo, da je sedaj že nekdanja predsednica DeSUS, kmetijska ministrica in obenem podpredsednica v Janševi vladi, zaradi afere Vinakras, morala oditi z mesta predsednice stranke upokojencev, a se je obenem na vse pretege skušala obdržati na ministrskem in podpredsedniškem stolčku. Kljub temu, da sta ji podporo odrekli stranka in poslanska skupina, ter dogovoru ob nastanku Janševe vlade, da bodo mesta podpredsednikov zavzeli predsedniki koalicijskih strank. A ko je postalo jasno, da podpore poslank in poslancev v državnem zboru nima niti v koalicijskih vrstah, je sama tik pred začetkom razprave o njeni razrešitvi odstopila kot kmetijska ministrica ter napovedala izstop iz Desusa. Na čelo kmetijskega ministrstva je DZ včeraj potrdil Jožeta Podgorška. Za vodenje Desusu pa se znova poteguje dolgoletni predsednik stranke Karl Erjavec, ki ga je na prejšnjih volitvah predsednika stranke premagala prav Pivčeva. Ob tem sta prispeli še dve kandidaturi, Srečka Felixa Kropeta in Dominika Šteinerja. Pivčeva medtem zatrjuje, da se iz politike ne umika. V preteklih tednih je sicer zanikala, da je prejela vabilo v Janšev kabinet, ne pa tudi možnosti ustanovitve lastne stranke. Dokler ne najde poti nazaj v politiko, bo koristila ministrsko nadomestilo plače in očitno tudi večmesečno varovanje.