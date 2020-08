Pivčeva pred nezaupnico: vojna za vodenje najmanjše koalicijske stranke

"Če ne uspemo z nezaupnico, potem je za nas, na naši strani prav, da se umaknemo. In če se umaknemo, pomeni, da gremo po svoje. To pomeni, da bomo imeli svojo poslansko skupino. Vendar sem prepričan, da bodo člani vedeli, da je to za stranko boljše," je povedal Desusov poslanec Jurij Lep .

Po drugi strani imajo njeni kritiki v tem primeru že izdelan scenarij s predlogom za razrešitev in začasno predsedovanje Tomaža Gantarja do prihodnjega kongresa, ali pa plan B – odhod poslancev med nepovezane. Vse to pa bi pomenilo popoln razkol v stranki.

Prva in glavna točka bo razprava in glasovanje o nezaupnici Aleksandri Pivec . Druga pa določitev datuma izrednega kongresa. Sodeč po podpori pokrajinskih odborov, bi za nezaupnico lahko glasovalo med 35 in 38 svetnikov, dobrih 20 pa naj bi jih Pivčevo podprlo. Glasovanje je načeloma javno, nasprotniki ministrice bodo jutri na sami seji predvidoma skušali to spremeniti v tajno. V zakulisju pa je tudi precej lobiranja za glasove 60 svetnikov. In ključna dilema; ali bi Pivčeva v primeru izglasovane nezaupnice lahko tudi sama odstopila kot predsednica Desusa? Njeno današnje pisanje, češ da svet stranke lahko izrazi svoje mnenje, razrešitev vodstva pa bi bila nezakonita, kaže, da ne.

Glede na to, da na nobeni strani ni umikanja, lahko jutri na svetu stranke pričakujemo zelo vročo in dolgo polemiko - totalno politično vojno za vodenje te najmanjše koalicijske stranke.

Kako bo reagiral Janša?

Bo Pivčeva s svojim vztrajanjem na vrhu stranke ogrozila koalicijo ali pa ji bo umik naposled predlagal kar sam Janez Janša, ki za trdnost koalicije še kako potrebuje Desusove poslance?

Kot je znano je poslanska peterica stranke upokojencev premijeju Janši minuli petek dala jasno vedeti, da je Pivčeva zanje zgodovina, ta pa jim je obljubil, da se ne bo postavljal na nikogaršnjo stran. Pred vrhom koalicije na Brdu pri Kranju je bilo sicer s strani Desusa slišati pričakovanje, da bi Pivčevi odhod predlagal, kar sam predsednik vlade Janša, ki Desusove poslance nedvomno potrebuje bolj kot Pivčevo.

Kmetijska ministrica in predsednica stranke, ki je brez podpore poslancev, namreč nima nobene politične teže in mu ne v vladi ne v koaliciji ne koristi prav dosti. Poslanci pa so večkrat dali jasno vedeti, da bi jutrišnja zaupnica Pivčevi prinesla njihov odhod na samostojno pot in odhod zdravstvenega ministra Gantarja. A tudi če je, oziroma če bo Janša dal kakšen nasvet Pivčevi, bo najbrž to storil na štiri oči in ne na odprti koalicijski sceni.

Če si Pivčeva s tem, ko pravi, da se bo borila do konca kupuje čas, pa Janši pred pestro politično jesenjo, ko so na sporedu najmanj interpelacija Hojsa, rebalans proračuna in drugo, gotovo ne diši vsakokratno preštevanje poslanskih glasov.