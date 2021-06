Ugotovitve KPK v postopku zoper Pivčevo postale pravnomočne

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovitve v zvezi z nastanitvijo nekdanje ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020 sprejela 11. decembra lani. Zoper ugotovitve je Pivčeva vložila tožbo, ki pa jo je upravno sodišče zavrnilo. Sodbo, ki je že pravnomočna, je KPK prejela pretekli teden in jo skupaj z ugotovitvami objavila na svoji spletni strani.

Komisija zaradi sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so začele veljati 17. novembra lani in so spremenile pogoje za javno objavo njenih ugotovitev, do dokončnega razpleta zadeve ni smela objaviti ugotovitev o konkretnem primeru, niti ne smela razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je zapisano v ugotovitvah.

Kot so zapisali na spletni strani KPK, sodba upravnega sodišča v celoti potrjuje pravilnost postopka, ki ga je komisija vodila v zvezi s Pivčevo, ob tem pa tudi potrjuje pravilnost ugotovitev komisije glede kršitve integritete in kršitev določb v zvezi s prepovedjo in omejitvami pri sprejemanju daril v javnem sektorju.

Sodišče je ugotovilo, da je komisija pravilno zapolnila pojem integritete in ugotovila ravnanje v nasprotju z integriteto, ki pomeni pričakovano delovanje in odgovornost javnih funkcionarjev pri izvrševanju javne oblasti oziroma funkcije. Prav tako je sodišče pritrdilo odločitvi komisije, da je podana kršitev prepovedi in omejitev sprejemanja daril s tem, ko je Pivčeva sprejela korist za svoja družinska člana v obliki plačila hotelskih nočitev.

KPK je medtem končala tudi postopek, ki ga je po aferi vodila tudi za župana Danila Markočiča. Postopek je v enem delu ustavila, v drugem delu pa je ugotovila ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe.