Pivka perutninarstvo prvi proizvajalec mesa v Sloveniji z zavezo za skrbno rejo 100 % brez antibiotikov

Skrbna reja 100% brez antibiotikov izhaja iz Pivkine zaveze, da si pri proizvodnji piščančjega mesa postavlja visoke standarde in deluje nad zahtevami EU. Je rezultat dolgoletnega tesnega partnerskega sodelovanja med različnimi strokovnjaki - tehnologi Pivke, Pivkinimi rejci, lokalno kmetijsko zadrugo in veterinarsko službo, ki so skozi desetletja izkušenj, znanj in tesnega medsebojnega sodelovanja tehnologijo reje razvili in izpopolnili do ravni, ko zdravljenja piščancev Pivke z antibiotiki praktično niso potrebna.

Prizadevanja za vzpostavitev zdravega okolja za živali se v Pivki začnejo z dobro pripravo hleva in kakovostnimi matičnimi jatami ter enodnevnimi piščanci. Z zagotavljanjem ustreznih mikroklimatskih pogojev, primerne temperature in vlage za rast in razvoj piščencev, 24- urnega nadzora živali v času reje, kakovostne hrane rastlinskega izvora, higiene, razkuževanja, zračenja ter sprotnim prilagajanjem pogojev, piščanci Pivka ostajajo zdravi.